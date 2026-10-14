Matti Nisonen viettää ensi talven Ruotsin sijaan Suomessa

Tänä vuonna Matti Nisonen jää edellisvuosista poiketen valmennettaviensa kanssa kotimaahan ja Vieremälle, missä hän valmentaa pääosin Einari Vidgren Oy:n omistamia hevosia..Hänen treenilistallaan on 13 hevosta. Näistä yhdeksän on ehtinyt aloittamaan kilpauran. Joukossa on lisäksi kolme 2-vuotiasta lämminveristä ja yksi 3-vuotias suomenhevonen..Matti Nisosen valmennettavatCallela Classico, E.V. Anzzi, E.V. Emma, E.V. Roberto, Himman Ässä, Idol Vendil, Lerin, Lil Runner, Lil Voice Inside, Millstout, Missummerhay, Our Brodde ja Sir Heartbreaker..”Varmaan aika vähissä meidän tallimme hevosten kilpaileminen on talvikauden aikana. Muutamalla varmaan ajetaan kilpaa, mutta pääsääntöisesti porukka pitää taukoa talvitreenin ajan. Keväällä yritetään tulla sitten koko porukalla radalle ja ajaa kesäkausi kilpaa Suomessa.”.Ruotsissa talvehtiessa Nisonen on valmentanut hevosiaan Julmyran valmennuskeskuksessa. Siellä olosuhteet ovat mainiot, mutta hän uskoo saavansa hyvän treenitalven myös Pohjois-Savossa..”Talvestahan ei vielä tiedä kukaan, minkälainen siitä tulee. Mutta jos saadaan normaalit lumiolosuhteet, niin treenipaikoista se ei jää ainakaan kiinni. Ajopinnat saadaan tehtyä hyväksi polanteeksi. Meillä on puitteet kunnossa ja tutut treenipaikat, niin tietää, miten siellä treenata.”.Nisosen valmennettavat ovat tänä vuonna startanneet 57 kertaa. Voittoja on kertynyt 11 ja muita totosijoja 24.