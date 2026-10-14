”Pysytään kotimaisemissa, ja katsotaan Ruotsia mahdollisesti tuonnempana”, Matti Nisonen sanoo.
”Pysytään kotimaisemissa, ja katsotaan Ruotsia mahdollisesti tuonnempana”, Matti Nisonen sanoo.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Matti Nisonen viettää ensi talven Ruotsin sijaan Suomessa

Matti Nisonen on viettänyt useamman peräkkäisen talven Ruotsin puolella.
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Matti Nisonen
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