Muutoksenhakulautakunta kokoontui – 10 vuorokauden ajokielto peruttiin

Tornion 19.4.2026 ravien tuomaristo määräsi Mauri Jaaralle 10 vuorokauden ajokiellon ja karkean sakon 36 euroa vakavasta rikkeestä. Jaaran laukannut Juhannes häiritsi Sisunauttia sillä seurauksella, että Jukka-Pekka Niskanen putosi hevosen rattailta ja lähtö jouduttiin keskeyttämään.

Jaara teki rangaistuksesta muutoksenhakuvaatimuksen. Hippoksen muutoksenhakulautakunta poisti päätöksenään ajokiellon, mutta säilytti karkean rangaistuksen suuruisen sakon rangaistuskoodilla 54060 Kiinniajo.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että Tornion tuomaristo ei ole riittävästi arvioinut muiden valjakoiden osallisuutta tapahtuneeseen. Kanssakilpailijoiden laukkaavan hevosen ajo ja riskialtis kaista-ajo muiden valjakoiden väliin pienensivät Mauri Jaaran syyllisyysastetta ja syy-yhteyttä tapahtuneeseen merkittävästi.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote