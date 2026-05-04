Muutoksenhakulautakunta kokoontui – 10 vuorokauden ajokielto peruttiin
Tornion 19.4.2026 ravien tuomaristo määräsi Mauri Jaaralle 10 vuorokauden ajokiellon ja karkean sakon 36 euroa vakavasta rikkeestä. Jaaran laukannut Juhannes häiritsi Sisunauttia sillä seurauksella, että Jukka-Pekka Niskanen putosi hevosen rattailta ja lähtö jouduttiin keskeyttämään.
Jaara teki rangaistuksesta muutoksenhakuvaatimuksen. Hippoksen muutoksenhakulautakunta poisti päätöksenään ajokiellon, mutta säilytti karkean rangaistuksen suuruisen sakon rangaistuskoodilla 54060 Kiinniajo.
Muutoksenhakulautakunta katsoi, että Tornion tuomaristo ei ole riittävästi arvioinut muiden valjakoiden osallisuutta tapahtuneeseen. Kanssakilpailijoiden laukkaavan hevosen ajo ja riskialtis kaista-ajo muiden valjakoiden väliin pienensivät Mauri Jaaran syyllisyysastetta ja syy-yhteyttä tapahtuneeseen merkittävästi.
Muutoksenhakumenettely
Kilpailija saa tehdä muutoksenhaun Suomen Hippokselle kilpailutuomariston kilpailijalle langettamasta vähintään 300 euron sakkorangaistuksesta tai ajo/kilpailukiellosta.
Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon rangaistuksesta.
Hippoksen muutoksenhakulautakunta käsittelee asian ja antaa päätöksensä kirjallisesti muutoksenhakijalle sekä asianomaiselle tuomaristolle.