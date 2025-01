Perjantai-iltana kilpaillaan Forssan sijaan Turussa – Max Di Quattro hakee kauden avausvoittoa

Sipi Erkkilän valmentaman Max di Quattron oli määrä startata perjantai-iltana kotiradallaan Forssassa. Sääolosuhteiden vuoksi ravit siirrettiin kuitenkin ajettavaksi Turkuun.

”Meille se ei aiheuta muuta kuin sen, että joudumme lähtemään Turkuun”, Erkkilä nauraa.

Max Di Quattro starttaa illan kuudennessa lähdössä, joka on rajattu enintään 21 000 euroa tienanneille lämminverisille. Edellisen kerran se kilpaili puolitoista viikkoa sitten Vermossa ja sijoittui toiseksi. Erkkilä odottaa suojatiltaan suunnilleen samanlaista esitystä kuin viime startissa. Mikään ei ainakaan viittaa kunnon heilahtaneen suuntaan tai toiseen.

”Viime vuoden lopulla hevoseen iski jokin virus. Se oli siksi vähän aikaa tauolla. Kauden ensimmäisessä startissa se oli vielä tukkoinen, mutta viimeksi Max Di Quattro oli jo oma itsensä.”

Erkkilä pitää perjantaina pahimpana vastuksena ykkösradalta kiihdyttävää ja Antti Veteläisen ohjastamaa Stonecapes Topgunia.

”Se on ainakin pätkällä nopeampi kuin hevoseni. Max Di Quattro ei ole mikään hirveän nopea lähtemään, mutta se on oppinut kiihdyttämään vähän paremmin. Ja sillä on aina laukkapeikko olemassa”, Erkkilä huomauttaa. ”Uskon kuitenkin hevosen yltävän kolmen joukkoon, jos se vain malttaa ravata koko matkan.

Varusteita Erkkilä ei lähde rukkailemaan.

”Vähän lyhyemmällä hokilla ajetaan, koska perjantaina on kesärata. Muuten kaikki on ennallaan.”

Viime vuonna Max Di Quattro voitti kolme kertaa ja tienasi reilut 11 000 euroa. Tältä kaudelta voittotilti on vielä avaamatta. Valmentaja kuitenkin uskoo, että tänäkin 6-vuotias ruuna tulee tänäkin vuonna menestymään.

”Hevosen pitäisi mennä parempaan suuntaan. Jossain vaiheessa varmaan pidetään treenitaukoa. Tarkoitus oli pitää jo aiemmin taukoa, mutta kelit menivät niin huonoksi, että treenaamisen sijaan päätimme kilpailla tässä talven aikana.”