Maze Runnerin voittotili Suomessa auki - TalviCup-voittajat ratkesivat

Toto75-voittajat, peliosuus ja rivin arvo

Toto75-1: 2 Way To Go, 71,80 %, 0,30 €

Toto75-2: 1 Tähtiviilee, 46,32 %, 0,67 €

Toto75-3: 7 Jezzet Savoy, 11,63 %, 3,05 €

Toto75-4: 5 Yolo Savoy, 11,10 %, 12,32 €

Toto75-5: 2 Hetku, 6,54 %, 60,24 €

Toto75-6: 1 Amadeus Possible, 28,62 %, 99,22 €

Toto75-7: 10 Maze Runner, 24,43 %, 226,61 €

Voitto-osuudet:

7 oikein: 226,61 €

6 oikein: 8,28 €

Vaihto: 262 224,25 €