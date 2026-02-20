Noita-Akka ja muutaman tunnin ikäinen tammavarsa.
Noita-Akka ja muutaman tunnin ikäinen tammavarsa.Sanna Heikkinen
Noita-Akka ei odottanut pääsiäiseen asti – Meleko Kommeelle pikkusisko

Hevosurheilun tammikuun Kuukauden hevosen Meleko Kommeen emä Noita-Akka varsoi 20.2. tammavarsan Fiilingistä.
