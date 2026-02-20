Noita-Akka ei odottanut pääsiäiseen asti – Meleko Kommeelle pikkusisko

Kevään tulo on varmaa viimeistään siinä vaiheessa, kun suomenhevostammat pyöräyttelevät varsoja.Ilmeisesti vuoden toisena suomenhevostammana (saa korjata, mikäli parempaa tietoa) asialle ehti vieskeriläinen Noita-Akka. Noita-Akan vanhin jälkeläinen on upeasti menestynyt Meleko Kommee, joka syntyi vuonna 2018. Sen jälkeen tamma piti pitkän tauon, kunnes viime vuonna teki orivarsan Lipassista. Se syntyi helmikuun 23. päivänä ja tänä vuonna Noita-Akka oli vielä kolme päivää varhaisempi."Terhakka varsa", kasvattaja Sanna Heikkinen Loimaalta kiittää. "Nousi ylös alle tunnin jälkeen ja meni tissille puolentoista tunnin ikäisenä".. Varsakiimaan Noita-Akkaa ei vielä uusita, vaan vasta seuraavaan kiimaan. Orivaihtoehdokkaita on vielä kaksi, Fiiling tai Costello.Heikkinen sai jo viime vuoden varsasta kokemusta varhaisuudesta ja hänellä on siitä pelkkää positiivista sanottavaa."Viimevuotinen Heisan Riehu pääsi ulos kuuden vuorokauden ikäisenä ja oli siitä lähtien ongelmitta joka päivä. Se pääsi myös hyödyntämään laitumen heti alusta alkaen.". Aivan ensimmäisenä (tämänkin saa korjata, mikäli parempaa tietoa) suomenhevostammana ehti tänä vuonna varsomaan fransilainen Farssi Hangasojan Tilalla Loimaalla.Farssi teki 10.2. tammavarsan Hangasojan Tilan omasta Jokirannan Jussista (Kihisee) 32,0ke. Varsa sai nimekseen Jokirannan Ellu. Tämä oli kolmas saman yhdistelmän varsa, kaksi edellistä olivat maaliskuisia."Tamma on juuri varsakiimassa, mutta tämän aikaisempaa varsaa ei enää haluta", Jari Hangasoja naurahtaa.Hänellä on nyt kokemusta varhaisista varsoista, eikä näe niissä suurempia ongelmia."Eihän ne tietysti heti laitumelle pääse, eikä monta tuntia voi ulkonakaan pitää, vaikka loimi on päällä, mutta hyvin niiden kanssa on kaikki mennyt."