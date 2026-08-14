Mellby Joker Kymi Grand Prix’n kahdeksas osallistuja
Kahtena edellisvuonna Kymi Grand Prix’n Borups Victoryllä voittanut Daniel Wäjersten tuo tallistaan tänä vuonna Kouvolan suurlähtöön Mellby Jokerin. Toissa vuoden St Michelin kolmonen vieraili tänä kesänä jo kertaalleen Suomessa, kun se sijoittui juhannuksena Härmässä Käyttöauton Maililla johtavan rinnalta neljänneksi.
Tuoreimmassa startissa Mellby Joker otti voiton Rättvikissä keulasta tuloksella 09,9a/1640 metriä. Uran 68 starttia ovat tuoneet Mellby Jokerille 14 voittoa ja noin 260 000 euroa palkintorahoja. Hevosen omistaa ja on kasvattanut Mellby Gård AB.
Kymi GP:ssä Mellby Jokeria ohjastaa Olli Koivunen.
Perjantaina julkistetaan iltapäivällä vielä toinenkin kutsu lauantaina 22. elokuuta ajettavaan Kymi GP:hen. 2100 metrin ryhmäajona juostavan lähdön ensipalkinto on 85 000 euroa.
Lähtöradat arvotaan maanantaina kello 12 Kouvolan raviradan järjestämässä Youtube-livessä.
Kymi GP -kutsutut
Massimo Hoist (Suomi)
Jax Journey (Suomi)
Combat Fighter (Suomi)
Luke The Spook (Ruotsi)
Diamond Truppo (Suomi)
Need’em (Suomi)
Don Fanucci Zet (Ruotsi)
Mellby Joker (Ruotsi)