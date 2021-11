Menee eikä meinaa - Satakunta-ajon sankari sai oman kannustusrallin

Hevosen omistavaan PRO Tiimiin kuuluva Ari Mäenpää on pienestä saakka ollut musiikillinen. Nuorena hän haaveili rock-tähteydestä, mutta soittohommat jäivät, ja työura vei mennessään. Musiikki on kuitenkin pysynyt rakkaana harrastuksena aina näihin päiviin saakka. Hänen aiempi tuotanto pyörii uusimman kappaleen tavoin biisinikkarille läheisten asioiden ympärillä.

Prolle hän päätti tehdä oman laulun hevosen kasvattaneen ja myös omisttajakimppaan kuuluvan Mauri Korkiavuoren ehdotuksesta. Sävellys on hänen omaa käsialaa, mutta sanoitukseen tuli apua Harri Loposelta.

”Halusin hänet mukaan, ettei biisistä tule liian naiivi”, Mäenpää sanoo. ”Teimme sen aika kiireellä, kun Pro alkoi pärjätä. Satakunta-ajon voiton jälkeen aloimme touhuta kappaletta kasaan. Se oli aluksi ehkä vähän pliisu, mutta sovitimme sen rokahtavammaksi, että siitä tuli menevämpi. Musiikki on aika isossa roolissa elämässäni.”

Musiikin ohella myös hevoset ovat Mäenpäälle tuttuja jo lapsuusvuosista saakka. Hänen isoisänsä kasvatti aikanaan kilpahevosia, ja pihassa oli myös työhevosia. Omistusosuus Prosta on palauttanut Mäenpään raviurheilun pariin.

”Olen tosi innostunut tästä. Olen kulkenut kaikki kisat Pron perässä”, Mäenpää hehkuttaa. ”Minulla on toinenkin hevonen, jossa on vähän pienempi omistajaporukka. Se on Riksun Waltias, joka on Juha Nurmisen treenissä.”

Yrittäjänä toiminut Mäenpää myi firmansa, mutta jatkoi yhtiön palveluksessa vielä 6,5 vuotta. Nyt hän on jättäytynyt sivuun työelämästä, joten aikaa riittää myös harrastuksille.

Hevoset ovat tuoneet 62-vuotiaan miehen elämään paljon enemmän kuin voisi äkkiseltään kuvitella.

”Hannu Korpi ja Petri Myllymäki ovat minun pikkuserkkuja, joten olen löytänyt tätä kautta sukulaisiakin. Olen tullut hyvin läheisiksi heidän kanssaan. Hannun kanssa soittelemme nykyään melkein päivittäin.”

Pro puolestaan viettelee tällä hetkellä ansaittuja lomapäiviä Kiuruvedellä Roni Waarnan tallissa.

”Se on ollut meille tosi tärkeä hevonen, tuonut paljon iloa. Kaikki palaset ovat loksahtaneet kohdalleen.”

Pääset kuulemaan Youtubessa julkaistun kappaleen tästä linkistä.