Menestyshevoset Janita Luttuselta Samu Sundqvistille – ”Tämmöistä on raviurheilu”

Janita Luttusen mukaan vaihdokseen ei liity dramatiikkaa.

”Jeremo di Quattron omistajataho on mukana myös B.Sacamanossa ja halusi kokeilla hevosilla Ruotsin puolella. Saman omistajan Justin Web jäi talliin”, Luttunen kertoo.

Moni valmentaja saattaisi ottaa yhteensä 36 000 euroa tänä vuonna juosseen kaksikon lähdön raskaasti, muttei Luttunen.

”Olen itsekin vaihtanut urheilu-urallani valmentajaa, ei siinä mitään. Tämmöistä on raviurheilu”, hän kuittaa.

”Mukavaa, että onnistuttiin - varsinkin B.Sacamanon kanssa. Yleensähän hevoset vaihtaa valmentajaa siksi, että ne eivät pärjää, ja nyt ei ollut kyse siitä. Hevosten puolesta olen myös tyytyväinen, että ne menivät laittomiehelle.”

Talliin jäi laadukas yhdeksän hevosen kalusto.

”Jääradoilla viihtyvät Justin Web ja Kasper D.Boko jatkavat kilpailemista, ja 2-vuotiaat ottavat hyvin treeniä vastaan. Niiden kanssa tehdään kovasti töitä, että olisi ensi vuonnakin pärjääviä hevosia tallissa”, Luttunen juttelee.

Larsmanillekin kuuluu taas hyvää.

”Siinä oli vähän enemmän sanomista kuin luultiinkaan, mutta nyt kun saatiin lumi maahan, kaikki on mennyt hyvin. Hevonen on pirteä ja iloinen. Kiva kun sillä on samanrahainen treenikaveri Torpa Pål. Ne ovat hyviä kavereita keskenään”, Janita Luttunen mainitsee kuumana käyvään kylmäverikeskusteluun viitaten.