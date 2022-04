Menestysruunalla taas hankosidevammaepäily – ”Kierros on käyty läpi”

Osaomistaja Ville Pakkanen kävi keskiviikkona hakemassa Juicemanin Harri Koivuselta kotioloihin.

”Harri soitti, että viimeinenkin terve jalka on paksuna. Kierros on käyty läpi”, Pakkanen huokaa.

”Tiistaina käydään klinikalla, ja siellä asia vahvistuu, mutta hankosidevammalta vahvasti näyttää.”

Viimeisimmästä vastaavasta vammasta toivuttuaan Juiceman ehti kilpailla Koivuselta viidesti hyvällä menestyksellä kovissa lähdöissä ja tienata 5360 euroa.

”Tämä on siitä jännä hevonen, että on aina tullut takaisin. Moni ei sitä tee, mutta tämä on tehnyt sen jo kolmesti”, Ville Pakkanen ihastelee.

Nyt ikää on kuitenkin jo 11 vuotta, ja tie alkaa nousta pystyyn.

”Odotetaan tietysti, että kuullaan, miten pahasti jalka on mennyt, mutta eläkepäiviltä se alkaa nyt vaikuttaa. Onko tolkkua odottaa syksyyn, että päästään taas 4-5 starttia ajamaan”, osaomistaja pohtii.