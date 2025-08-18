Huutokauppa
Judicious tuli Timo Nurmokselle 650 000 kruunulla.Kuva: Menhammar
Uutiset

Menhammarin huutokaupan tulos parani, Jembe maksoi miljoona kruunua

Valmentajat Jonna Irri, Ville Karhulahti ja Timo Nurmos olivat suomalaisostajat.
Timo Nurmos
Ville Karhulahti
Jonna Irri
Menhammar Online Sales

