Menhammarin huutokaupan tulos parani, Jembe maksoi miljoona kruunua

Menhammar Online Sales myi sunnuntai-iltana 50 viime vuonna syntynyttä varsaa. Järjestäjän mukaan myyntiprosentti oli 100 ensi kertaa Menhammarin nettihuutokauppojen 5-vuotisessa historiassa.Varsojen keskihinta nousi 211 200 kruunuun kahden laihemman vuoden (2024: 161 981 kr ja 2023: 174 000 kr) jälkeen. Mediaanihinta oli 130 000 kr. Myynti kohosi reiluun 10,5 miljoonaan kruunuun. Yli 250 000 kruunua maksaneita varsoja oli 15 ja alle 100 000 kruunulla meni 18 varsaa.Kolmen varsan ostajia olivat Menhammarin kimppatalli Travkompaniet, Björn Goop, Timo Nurmos ja Sybille Tinter. Travkompanietille meni kallein orivarsa 52 Jembe (Maharajah – Timbal, From Above). Sen molemmat vanhemmat ovat Menhammarin kasvatteja. Emä Timbal oli Robert Berghin E3-voittaja ja Ruotsin ennätystamma, joka aloitti uransa Mallorcan voitolla.Viidestä kalleimmasta varsasta neljä oli Calgary Gamesista. Timo Nurmos hankki 650 000 kruunulla toiseksi kalleimman orin 54 Judicious (e. Dutiful, Trixton). Dutiful on Double Deceiverin ja Hambo-voittaja Tactical Approachin sisko.Ori 46 Jackaroo (e. Way Out West, Chapter Seven) meni 600 000 kruunulla Travkompanietille. Tord Gutenberg huusi 550 000 kruunulla orin 61 Jitterbug (e. Activated, Jocose). Activated on eniten ansainnut (6,4 milj.kr) Menhammarin kasvattama tamma.Björn Goop osti kolme Calgary Gamesin jälkeläistä: 500 000 kruunulla tamman 37 Jaunty (e. Bushy Tails, Muscle Hill), 425 000 kruunulla orin 30 Jittery (e. Under the Table, Donato Hanover) ja 400 000 kruunun tamman 33 Jay Walking (e. Rules Of The Road, Muscle Hill).Nurmoksen kaksi muuta Calgary Gamesin varsaa olivat: 425 000 kruunun ori 58 Juniper (e. Apprentice M, Kadabra) ja 375 000 kruunun ori 41 Jo Jo (e. Dik Dik, Muscle Hill). Hän kertoi haastattelussa, että näitä kolmea hän oli lähtenyt tavoittelemaan.Jonna Irrin valinta oli tamma 44 Jump Leads (Maharajah – Wroom Wroom, From Above). Se maksoi 120 000 kruunua. Hänellä on sen 5-vuotias täyssisko Full Speed Forward. Irri kertoi facebookissa halunneensa juuri tämän varsan.Ville Karhulahti valitsi myös Maharajahin tyttären, 59 Juturna (e. Undine, Zola Boko) tuli hänelle 275 000 kruunulla. Sen emä osoitti lahjansa jo varhain ja ansaitsi 2 milj.kr.Tästä linkistä Menhammar Online Salesin tuloksiin.