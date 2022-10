Menohaluinen nelivuotislahjakkuus ei hävinnyt vieläkään – ”Timo on treenannut hevosen kovaan kuntoon”

Stop The Press rynnisti auton takaa vauhdikkaasti liikkeelle ja painui kyselemättä vetotöihin. Nelivuotias höyrysi enintään 8000 euroa tienanneiden ryhmässä avauslenkin 13,1-kyydillä. Ruunan tahti tasaantui maalia kohti, mutta se oli hankkinut niin ison kaulan muihin, että täysosuma napsahti ennätysajalla 14,7ake murskaerolla.

”Hieno esitys oli hevoselta, mutta pikkuisen liikaa painetta oli. Tein virheen, kun pidin liikaa kiinni. Olisi pitänyt päästää enemmän menemään, se olisi rauhoittunut varmaan paremmin”, Tapio Perttunen arveli.

Tapio Perttunen kaavailee neljä kertaa kisanneen ja yhtä monta kertaa voittaneen Stop The Pressin menestyvän jatkossakin, mutta selvä ehto sille on.

”Tämä on tosi mielenkiintoinen hevonen, jolla on tosi hyvä vauhti. Jos se pysyy rauhallisena, on tällä paljon annettavaa. Timo (Nurmos, omistaja) on treenannut hevosen kovaan kuntoon. Silloin tällainenkin jaksaa maaliin asti, joka on liian meneväinen.”

Tuukalle täysi pistepotti

Salamakypärissä vauhti hiljeni toisella puolikkaalla rajusti. Tuukka Varis teki Salty Dogin kanssa ratkaisun kreivin aikaan ja kierrätti ajokkinsa johtavan rinnalle. Tuomas Korvenojan valmennettava jyräsi siitä helppoon voittoon.

Jere Hurmeen ajama Quandary Tile lopetti sisäradalta napakasti ja ehti toiseksi ennen Aada Saloa ja Caviar Creationia.

Viikko sitten haastajana parhaaksi yltänyt It's Raining Men oli nyt suursuosikki, eikä suotta. Santtu Raitalan ohjastama 5-vuotias lähti enintään 65000 euroa tienanneiden ryhmäajossa keulasta loppusuoralla omille teilleen. Olli Henttosen suojatti ravasi ennätyksekseen 12,1aly.

Pitkän matkan lähdöt ajettiin kummallekin rodulle. Sisusarjassa Santtu Raitalan ajama Vilju puksutti pitkällä kirillään marginaalia varmempaan voittoon. Voimaliigassa Juha Utalan suojatti Fazimo veti keulasta perille asti.

Nuorten sarjassa kilpailivat 3-vuotiaat. Duon Henna Halme-Veijo Heiskanen suojatti BWT Highway Star oli vakuuttava voittaja toiselta ilman selkää.

