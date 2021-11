Mestari ja kisälli

Olli Koivunen:

”Meidän perheessämme hevoset ovat olleet tosi lähellä koko ajan, mutta niiden pariin ei koskaan painostettu. Vaihtoehtojakin tarjottiin. Kun olin mukula, niin Harri sanoi aina, että jonkin sortin kouluja kannattaisi käydä. Samaan aikaan hän on tukenut mua kaikissa päätöksissäni. Isä on se, joka on mahdollistanut tämän kaiken.

Kun olin pieni ja Harri ajoi vielä paljon lainakuskina, olin ravireissuilla mukana aina silloin, kun hän suostui ottamaan meikälaisen kyytiin. Arkipäivisin en saanut ikinä lähteä, koska silloin hän tuli niin myöhään kotiin, mutta viikonloppuisin pääsin. Reissuilta on paljon hyviä muistoja.

Olin varmaan kymmenen, kun kiinnostuin hevosista tosissaan. En kapinoinut missään vaiheessa, vaan halusin panostaa täysillä.

Harri on opettanut mulle kaiken, mitä hevosten kanssa nyt osaan. Hän on todellinen hevosmies ja taitava kaikessa, mikä liittyy hevosiin. Ihailen sitä suuresti.

Hevosmakumme on aika samanlainen, tykkäämme molemmat hyvistä hevosista. Semmoisista, jotka juoksevat paljon voittoja. No jos ihan oikeasti miettii, niin meillä on ollut kaikennäköisiä hevosia, mutta yhdistäviä tekijöitä ovat varmaan ainakin hyvä kilpailupää ja kestävyys.

Meidän kahden yhteistyö toimii hyvin, vaikka aina silloin tällöin tulee tietysti jotain kiistaa. Yleensä siksi, että en tee niin kuin käsketään. Suurempia riitoja meillä ei ole ikinä, eikä tässä kovin pitkävihainen kerkeäisi edes olemaan. Olemme niin tiiviisti tekemisissä.

Harrilla on tosi korkea työmoraali, hän on ehkä vähän työnarkomaani. Hän on jämpti ja hirveän tarkka kaikesta, kaikki hommat ovat hänellä aina hyvässä järjestyksessä. Mä olen itse enemmän sellainen ihminen, joka tykkää elää hetkessä. Tulen, menen ja touhuan. Harri on kyllä koittanut opettaa mullekin sellaista tarkkuutta ja täsmällisyyttä.

Yksi asia, mitä hän on myös aina painottanut, on kielten opiskelun tärkeys. Ajattelen nykyään itsekin, että hyvä kielitaito on äärettömän tärkeä, ihan sama mitä elämässään tekee. Pidän erityisen hienona ja kiehtovana sitä, että osaa kieliä.

Olemme molemmat aika kovia penkkiurheilijoita. Harri katsoo varmaan kaikki jalkapallo-ottelut, mitä maailmassa pelataan, tai ainakin kaikki suomalaiset pelit. Hän kannattaa jostain syystä Interiä, en oikein ymmärrä minkä takia. Mä itse olen henkeen ja vereen Turun Palloseuran kannattaja. Harri seuraa kyllä Tepsinkin pelit aina tarkkaan, joten ongelmia ei synny.

Muuten meidän molempien elämä on raveja ja hevosia aika lailla aamusta iltaan. Olen unelma-ammatissani – luulen, että me molemmat ollaan.”

Juttu on julkaistu alunperin Hevosurheilu-lehdessä perjantaina 12.11.2021.