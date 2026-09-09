Ari Aatsinki
Ennätyskauttaan valmentavan Ari Aatsingin tallin hevoset ovat iskussa.Kuva: Anu Leppänen
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Maailmaa kiertänyt Mask Off Ari Aatsingin talliin – ”Hevonen on tosi hienossa kunnossa”

Torniolaistreenari sai jälleen hyppysiinsä yhden avoimen tason lämminverisen.
Julkaistu
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Ari Aatsinki
Mask Off
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