Maailmaa kiertänyt Mask Off Ari Aatsingin talliin – ”Hevonen on tosi hienossa kunnossa”

Karungin maisemissa talliaan pitävän Ari Aatsingin hevoset kilpailevat tällä hetkellä hyvällä menestyksellä, ja uusia tulokkaita putkahtelee tasaisin väliajoin.Viimeisin lisäys listoille on aikanaan Tapio Perttusen käsistä maamme kovimpiin lämminverikoitoksiin ponnistanut 9-vuotias Mask Off, joka saapui tontille tiistaina. Ori on kilpaillut uransa aikana useassa eri suurkilpailussa, ja syksyllä 2024 se siirtyi ranskalaisen Dominik Locqueneux’n valmennukseen.Kaikki ei mennyt kuitenkaan toivotusti, sillä molemmat Ranskassa juostut startit päättyivät hylkäykseen. Tämän lisäksi hevonen loukkaantui, joten sen edellisestä kilpailusta on ehtinyt vierähtää lähes kaksi vuotta.”Hevonen on kyllä tosi hienossa kunnossa. Heti näkee, että se on vähän paremman hevosen näköinen”, Aatsinki kehuu.”Hankositeeseen oli tullut sanomista, ja sen vuoksi taukoa on kertynyt. Se on ollut kuntoutuksessa Sari Orreveteläisellä ja Kimmo Pekkalalla. Kimmo on ajanut sillä jo hiittiäkin. Omistajan kanssa sovittiin, että kevääseen asti treenataan, ja sitten koetetaan palata radoille. Toivottavasti kaikki menee hyvin, sillä kyseessä on oikein mielenkiintoinen hevonen.”Oriin kasvattaja ja omistaja on Stall Minde, jonka takaa löytyy Anne Siljamäki.”Olen juuri ajelemassa kotiin päin. Halusin toki nähdä, millaiseen paikkaan hevonen menee. Siellähän oli kaunista maaseutua”, kotimatkalta tavoitettu Siljamäki toteaa.”Sille tuli Ranskassa hankositeeseen pieni vamma. Mietin hetken, tuleeko hevonen suoraan Suomeen, mutta se meni vielä Stephanie Lepetitille kuntoutukseen. Siellä löydettiin toinenkin pieni vamma, joten hevonen tuli Pekkalan Kimmon ja Orreveteläisen Sarin hoitoon.”Sijamäki odottaa tulevaa mielenkiinnolla, mutta maltillisin ajatuksin.”Kiirettä ei ole pidetty, ja Arinkin kanssa sovittiin, että ei ole hoppu mihinkään. Hevonen on saanut klinikalta puhtaat paperit, joten katsotaan ensi keväänä, onko oriilla vielä kilpailuhaluja jäljellä. Aatsingit ovat tehneet muidenkin vanhempien hevosten kanssa oikein hyvää työtä. Uskon ja toivon, että ori vielä näyttää, mihin se oikeasti pystyy.”Tulevana lauantaina Rovaniemellä kilpaileva Manifest Boko on toinen Aatsingin uusista tulokkaista. Se jää torniolaisen hoteisiin Mäntyvaaran startin jälkeen.”Ruuna jää tähän hetkeksi aikaa. Tallissa on tällä hetkellä oikein mukavia kilpahevosia”, Aatsinki päättää.