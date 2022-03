Mielenkiintoisia vahvistuksia Joni-Petteri Irrille: Uudenmaan Upein ja voitolla aloittanut 3-vuotias

Double Revenge kilpaili hyvällä menestyksellä ikäluokkalähdöissä Markku Niemisen ja Tapio Mäki-Tulokkaan talleista. Se voitti mm. Uudenmaan Upeimman ja sijoittui Villinmiehen Tammakilvassa neljänneksi ja Tammaderbyssä kolmanneksi ja keräsi 6-vuotiskesään mennessä reilun 70 000 euron voittosumman. Sen jälkeen se on viettänyt kilpailutaukoa.

”Sille tuli loukkaantuminen, ja se on ollut omistajilla kuntoutettavana ja treenattavana. Nyt se tuli niin hyvin treenattuna ja meni niin hyvin hiitissä, että ruvetaan etsimään starttia”, Joni-Petteri Irri suunnittelee.

”Paluu ei ole tietenkään helppo, kun hevosella on paljon rahaa ja sen odotetaan kilpailevan tasollaan. Mutta ei sille hiitin perusteella mitään estettäkään ole, joten lähdetään yrittämään.”

Tallin toinen uusi tulokas on Heikki Korhosen 3-vuotiaaksi kääntynyt Flexible Journeyn pikkuveli Callela Nelson (Beer Summit).

”Sillä on ollut pientä murhetta, ei mitään isoa, ja se tuli Teivoon. Heikillä ja Oivalla (Käsnänen) on ollut ennenkin yhteistyötä, ja Oiva on muistaakseni opettanutkin Callela Nelsonin. Nyt se käy ensin lääkärissä, ja kun palaset saadaan kohdalleen, ruvetaan ajamaan kilpaa. Hevonen on myös ruunattu”, Irri paljastaa.

”Hevonen tulee talosta, jossa hevoset treenataan hyvin, joten kunnon puolesta sitä on varmasti heti valmis starttiin. Tosi mielenkiintoinen hevonen.”