Mielenkiintoista jenkkiverta Heiskasen talliin - "Hyvä pitkän matkan menijä"

Alku-urallaan hyvin Stefan ”Tarzan” Melanderin ja Timo Nurmoksen talleista menestyneen jenkkiruunan pari viime kautta ovat olleet vaisumpia, mutta toiseksi viimeisestä startista on taulussa voitto.

”Se teki riskin juoksun kuolemanpaikalta. Volocity de Vie on tosi kyvykkäänä ja vahvana pidetty hyvä pitkän matkan menijä. Rahaa on jo yli 100 000 euroa, joten koviin lähtöihin se kyllä joutuu”, Henna Halme tiedostaa.

”Kun se tuli meille, sitä vähän huollettiin ja hoidettiin, mutta kunto ei ole hävinnyt mihinkään. Starttiin tulon ei pitäisi olla kauhean kaukana.”

Muut uudet tulokkaat ovat nuoria hevosia. Tallin 20 karsinaa ovat nyt täynnä.

”Parille on jouduttu sanomaan, että palataan asiaan vähän myöhemmin. Tallissa on muutama sellainen, jota kokeillaan kuukauden päivät, että lähteekö ne menemään”, Halme mainitsee.

Lauantaina tallilla on edessä ensimmäiset kotiradan T75-ravit.

”Niihin on tähdätty. Zizou oli tosi positiivinen Lahdessa, ja sillä on nyt hyvä paikka. Molemmat Finntack Cupin finalistit Fake Super Fast ja Lemieux Boko oli tosi hyviä karsinnoissa, juoksut vaan meni pieleen. Ja hyvässä kunnossa on molemmat Käpylä GP -hevosetkin (Sahara Peyote ja Celsius Evo), mutta kohtaa ehkä muutaman etukäteen liian kovan hevosen”, Henna Halme pohtii.

Linkki Käpylä GP -päivän lähtölistoihin

Toto-kupongille tästä linkistä