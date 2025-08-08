Wales ravit
Taktiikkapalaveri ennen lähtöä.Kuva: Miia Salmisen albumi.
Miia Salminen ohjasti eksoottisessa ravimaassa – ”Ajoin ensimmäistä kertaa peitsarilla”

Kahdeksan naisohjastajaa kilpaili Walesissa Tir Princen radalla perjantai-iltana. Miia Salminen edusti Pohjoismaita.
Wales
Tir Prince
Miia Salminen

