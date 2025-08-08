Miia Salminen ohjasti eksoottisessa ravimaassa – ”Ajoin ensimmäistä kertaa peitsarilla”

Kilpailu oli Bernie Kellyn muistolähtö. ”Hän oli Tir Princen radan kilpailupuolen vastuuhenkilöitä, ja kuoli syöpään vuonna 2019. Lähdön tuotosta osa ohjattiin syöpätutkimukseen”. Miia Salminen kertoi.Miia Salminen ajoi kakkosradalta startanneen Crosshill Diablon johtopaikan sisäradalta pitäneen Coalford Oneofusin taakse. Englantia edustanut Kelly Peacock ohjasti Mattys Virtuen voittoon. USA:n Lauren Harmon oli kakkonen Lyons Maverickillä. Isäntämaan Walesin Jess Dyer oli kolmas Coalford Oneofusilla. Miia Salminen onnistui hyvin, Crosshill Diablo tsemppasi neljänneksi.”Olin lähdön ainoa kuski, joka ei ollut ajanut aiemmin peitsareilla. Valmentaja olisi halunnut lämmittää hevosen itse, mutta halusin ajaa ehdottomasti lämmityksen, jotta sain tuntumaa peitsaavaan hevoseen. Se auttoi paljon. Lopulta ajaminen sujui hyvin. Yritin keulaan, mutta sisäradan hevonen pystyi pitämään johtopaikan. Rata oli 800 metrin mittainen. Nousin toisella radalle 600-700 metriä ennen maalia, ja Crosshill Diablo seurasi maksisijoitukseen neljänneksi”, Miia Salminen sanoi.”Lähtö oli tosi kansainvälinen. Osallistujia oli Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista, Australiasta, Irlannista, Kanadasta ja minä Suomesta. Kokemuksena tämä oli todella hieno olla mukana.”.Miia Salminen edustaa elokuussa Suomea naisohjastajakilpailussa Walesissa – "Totta kai lähden"