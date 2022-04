Miika Lähdeniemellä onnistunut reissu Färjestadiin: italialaisväriä Finlandia-ajoon

Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi matkusti pitkänperjantain Färjestadin raveihin kovien 5-vuotiaiden perässä. Niistä Lähdeniemi kertoi olleensa etukäteen kiinnostunut erityisesti Önas Princestä ja olleensa yhteydessä myös Bepi Bin ja Bramblingin valmentajiin.

Önas Prince taipui kaudenavauksessaan keulasta kolmanneksi Björn Goopin San Moteurin jyrättyä rinnalta voittoon huippuajalla 09,4. Bepi Bi jäi voimissaan johtavan taakse pussiin, ja Brambling kiri hänniltä hyvin neljänneksi. Lähdeniemen haaviin tarttui Bepi Bi.

”Bepi Bi sairasteli loppukaudesta eikä ollut parhaimmillaan, mutta nyt Gocciadoro oli siihen oikein tyytyväinen. Hän sanoi, että harvoin hevonen tulee voimat tallella pussissa maaliin ja menee 09-alkuisen tuloksen”, Färjestadista tavoitettu Lähdeniemi kertoi TotoTV:n lähetyksessä.

”Kutsuun vaikutti myös se, että Gocciadoro pystyi vastaamaan myöntävästi heti. Muut jäivät miettimään asiaa.”

San Moteurin suhteen Miika Lähdeniemi ei ollut kovin toiveikas.

”Olen realisti ja veikkaan, että tämä esitys riitti jo Elitloppet-kutsuun. Lisäksi Goop on luvannut ajaa Finlandia-ajossa Stoletheshow’ta”, hän perusteli. ”Per Nordströmiä (Önas Perince) taas arveluttaa pitkä kuljetus noin lähellä Elitloppetia, joka on kevään päätähtäin.”

Suomen pakka on edelleen avoin.

”Deangelo ja Next Direction ovat kutsun saaneet. Tällä hetkellä näyttää, että ennen Seinäjoki Racea ei mikään Suomessa valmennettava hevonen saa kutsua”, Miika Lähdeniemi kommentoi.

Vapunpäivänä Vermossa 110 000 euron ykköspalkinnolla ajettavaan Finlandia-ajoon on tähän mennessä kutsuttu Ruotsista Gareth Boko, Suomesta Deangelo ja Next Direction, Norjasta Stoletheshow, Tanskasta Tycoon Conway Hall ja Italiasta Bepi Bi.