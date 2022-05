Miika Lähdeniemi avaa päätöksensä taustoja: ”Vaakakupissa painoi eniten kaksi asiaa”

Päätös hakea uutta pestiä ei ollut Miika Lähdeniemelle helppo.

”Olen viihtynyt Vermossa tosi hyvin, ja asiaa piti miettiä ihan kunnolla”, hän aloittaa.

”Vaakakupissa painoi eniten kaksi asiaa: ensinnäkin se, että Jyväskylään on tulossa kahden vuoden päästä Kuninkuusravit ja ehkä vielä enemmän se, että Jyväskylä kaupunkina ja sen ravipiirit ovat ennestään niin tuttuja. Elämää on Kuninkuusravien jälkeenkin.”

Lähdeniemi muutti Jyväskylään opiskeluiden takia vuonna 2012 ja asui siellä yhteensä kuusi vuotta. Killerin raviliigaprojektia vetäessä radan johto ja taustavaikuttajat tulivat tutuiksi.

”Tiedostan, että organisaatio on paljon pienempi kuin Vermossa ja että toimitusjohtajana saa varmasti venyä, mutta niin sai Vermossakin. Kuninkuusravit on tietysti uuden kokoluokan haaste, mutta siitäkin on jo esimakua.”

Miika Lähdeniemi toimi Porin 2014 ja Vermon 2017 Kuninkuusravien tiedottajana.

”Tiedottajan työ on sellainen, että jos jollain on mitä tahansa kysyttävää, tiedottajaa lähestytään. Siinä oppii paljon vähän vahingossa. Varsinkin Porin pesti oli opettavainen, kun tehtiin pienellä porukalla ja kaikkea laidasta laitaan.”

