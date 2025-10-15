Miika Tenhunen otti Vixuksen treenilistoilleen – "Ei koelähtö välttämättä kaukana ole"

12 vuoden ikään varttunut aikansa Kriterium-voittaja ja Derby-kakkonen Vixus on kilpaillut edellisen kerran joulukuussa 2022. Viime vuoden lopulla Vixus palasi synnyinkotiinsa Tuusniemelle Anna-Kaisa ja Miika Tenhusen siirryttyä oriin omistajiksi.Nyt Miika Tenhunen nosti oriin valmennuslistoilleen, joten heti herää epäilys onko hevosen radoille paluu ajankohtainen?”Ajattelin ilmoittaa sen lauantaina Kuopion harjoitusraveihin. Ei koelähtökään välttämättä kaukana ole kelien pysyessä hyvänä. Päivä kerrallaan edetään”, Tenhunen kertoo.54 starttia juosseen ja reilut 320 000 euroa ansainneen Vixuksen terveydentila näyttää joka tapauksessa tällä hetkellä Tenhusen mukaan hyvältä.”Se on oikein hyväntuntuinen: ravaa letkeästi ja terveesti. Tietysti vanhat vammat ovat taustalla, mutta käteen hevonen tuntuu nyt hyvältä. Intoakin oriissa on kuin pullataikinassa”, Tenhunen sanailee.Viime kesänä Vixus oli käytettävissä luomuna siitokseen, mutta kysyntää ei lopulta ollut kuin neljän tamman verran. Vielä tässä vaiheessa on auki, tarjotaanko hevosta ensi kesänä siitokseen myös siirtoina. Oriilla on nyt 16 jälkeläistä.”Hyvin saimme nyt tammat tiineeksi, kun se on ollut muina vuosina oriilla vähän ongelmana. Keväällä teimme hevosen eteen paljon töitä yrittämällä saada sen elämän mahdollisimman seesteiseksi ja mielen iloiseksi. Se monesti myös auttaa, että oriin sperma rupeaa toimimaan paremmin”, Tenhunen sanoo.Hiljattain Anna-Kaisa ja Miika Tenhunen saivat kotikunnaltaan Tuusniemeltä arvokkaan tunnustuksen tehdystä työstä, sillä heidät valittiin Vuoden tuusniemeläisiksi. Palkinto tuli molemmille täytenä yllätyksenä.”Viime viikon maanantaina Koillis-Savon toimittaja soitti heti aamusta, että saisiko meistä tehdä ennakkojutun? Mietin, mikä tämä homma on, kun ei meille kukaan ennestään ollut mitään sanonut. Asia tuli siis ilmi vähän hassusti, mutta hieno tunnustus. Nimi on ilmeisesti joskus ollut esillä Savon Sanomissa”, Tenhunen hymähtää.