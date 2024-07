Miika Tenhunen pitkään sivussa? – "Toivotaan, että jalat kantaa vielä leikkauksen jälkeen"

Ravitalli Miika Tenhusen aamun Facebook-julkaisu kertoi ikäviä uutisia. "Aamulla käynti magneetissa ja nyt odotellaan tuomiota. Pahaa pelkään."

Sairaalasta tavoitettu tuusniemeläistreenari vahvistaa tilanteen vakavuuden. "Kävin aamulla magneettikuvissa ja verikokeissa. Kiireelliseen leikkaukseen ollaan menossa. Käsittääkseni operaatio alkaa heti, kunhan leikkaussalista vapautuu tilaa", Tenhunen aloittaa.

"Selkäleikkauksesta tässä puhutaan. Kyseessä on sama väli kuin viimeksi, mutta pullistuma on tuplasti pahempi ja riskit ovat isommat."

Kipukohtaukset alkoivat toden teolla viime viikon perjantaina. "Tuli aivan järkyttäviä kipupiikkejä tuonne jalkaan. Minulla oli heti aavistus pahimmasta. Kävin sitten toissa päivänä päivystyksessä, josta passittivat Kuopion yliopistolliseen sairaalaan."

"Kirurgi teki testejä, eikä refleksit pelanneet juuri ollenkaan. Sen takia asialla on kiire, ettei sinne hermoihin jäisi mitään pysyviä haittoja. Edessä on vaikeampi ja vaarallisempi leikkaus, koska siihen samaan kohtaan joudutaan menemään vähän eri reittiä. Onneksi talossa on kuulemma erittäin hyviä osaajia. Toivotaan, että jalat kantaa vielä leikkauksen jälkeen."

Tenhusen tallista kilpailee neljä hevosta tulevana Kuninkuusraviviikonloppuna. Mies on ehtinyt uhrata oman voinnin lisäksi ajatuksia myös starttaaviin hevosiin.

"Väkisin sieltä joutuu jättämään pari pois. Muutama floppistartti on tullut viime aikoina, ja verikokeitakin on otettu. Ainakin perjantaille tulee yksi poisjäänti ja sunnuntaille yksi. Onneksi meillä on käytössä sen verran apukäsiä, että hommat hoituu, vaikka itse en paikalle pääsekään", Tenhunen päättää.