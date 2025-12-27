Need'em ei Iikka Nurmosen ohjastamana saanut lopulta muista mitään vastusta.
Need'em ei Iikka Nurmosen ohjastamana saanut lopulta muista mitään vastusta.Kuva: Juhani Hynynen
Uutiset

Need'em hurjasteli alussa ja lopussa – "Hevonen tuntui kotitreenissä niin hyvältä, että päätin jatkaa kilpailemista"

Miika Tenhusen valmentama Need'em oli omaa luokkaansa Kuopion Toto75-raveissa.
