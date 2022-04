Mikä on kirjautumiseen käytettävä Hevosurheilu-tunnus?

Mikä on Hevosurheilu-tunnus?

Se on sähköpostiosoitteesta ja käyttäjän itsensä luomasta salasanasta koostuva käyttäjätunnus. Sen avulla voimme tarjota palvelujamme kätevästi yhdellä tunnuksella. Käyttäjätunnuksena toimivalla sähköpostiosoitteella ja siihen liittyvällä kirjautumisen yhteydessä itse luotavalla salasanalla käytetään Hevosurheilu.fi-sivuston kaikkia nykyisiä ja tulevia palveluita, joihin on hankittu pääsyoikeus. Sähköpostiosoitteella ja salasanalla tunnistetaan siis käyttäjän lukuoikeus.

Tässä vaiheessa näköislehti ja lehtiarkisto toimivat vielä vanhalla tunnuksella eli laskusta löytyvällä asiakasnumerolla ja salasanana toimivalla omalla postinumerolla.

Entä jos olen jo antanut sähköpostiosoitteeni?

Myös tilaajat joutuvat rekisteröitymään eli luomaan Hevosurheilu-tunnuksen. Hyöty tulee siitä, että jos tilaajatiedoissa on sama sähköpostiosoite talletettu, olemassa oleva tilaus osataan jatkossa yhdistää tähän tehtyyn Hevosurheilutunnukseen.

Mihin sähköposteja käytetään?

Niillä tunnistetaan asiakkaan lukuoikeus - eli oikeus käyttää palveluita - ja niihin lähetetään palveluun rekisteröidyttäessä vahvistussähköposti. Sähköpostiosoitteisiin lähetetään asiakkaalle olennaista tietoa muun muassa uusista palveluista, tarjouksista ja palveluiden muutoksista.

Mitä saa kirjautumalla palveluun?

Tilaaja saa niillä kaikki tilaukseensa sisältyvät sähköiset palvelut. Huhtikuun ajan kirjautumalla saa oikeuden lukea myöhemmin maksullisiksi muuttuvia vain tilaajille tarjottavia juttuja.

Mitä voi tehdä kirjautumatta?

Lukea Hevosurheilu.fi-verkkosivun juttuja, jotka eivät ole varattu vain tilaajille.

Miten minun pitää toimia?

Kaikkien kannattaa ja tilaajien täytyy tehdä oma hevosurheilutunnus rekisteröitymällä käyttäjäksi hevosurheilu.fi:ssä. Näin saa pääsyoikeuden kaikkeen tilaukseen kuuluvaan sisältöön. Kirjautumisen voi tehdä myös Google- tai Facebook-tunnuksilla.

Mitä palveluita teillä on?

Lehdet Hevosurheilu ja 7 oikein sekä vuosittain ilmestyvä Jalostuskuvasto. Hevosurheilu-lehden sivuilla julkaistaan uutisia, haastatteluja ja reportaaseja sekä tulevaisuudessa yhä enemmän niihin liittyviä kuvia ja videoita.

Hevosurheilu- ja 7 oikein -lehdillä on lisäksi sähköinen näköislehti, jossa koko lehden sisältö ilmoituksineen on siirretty verkkoon painetun lehden sivuja muistuttavana kokonaisuutena, joka on luettavissa heti ilmestymisaamuna kello 6.10 aina riippumatta kelistä ja jakelusta.

Hevosurheilu-lehden kestotilaajilla on pääsy lehtiarkistoon, jossa on kaikki Hevosurheilu-lehden ja sen edeltäjien numerot koko lähes satavuotisen historian ajalta. Palvelun hinta muille kuin kestotilaajille on 7,90 €/kk.

Hevosurheilu.fi:ssä on verkkokauppa, jossa myydään muun muassa alan kirjoja, kalentereita ja muita hevosihmisten suosikkituotteita. Tänä vuonna uutuutena oli matka Elitloppetiin Ruotsiin, mutta se on jo loppuunmyyty.

Tulevaisuudessa merkittävä osa Hevosurheilu.fi:n jutuista on vain tilaajien luettavissa.

Miksi osa sisällöstä muuttuu maksulliseksi?

Sillä rahoitetaan vastuullista journalistista toimintaa samaan tapaan kuin tilausmaksuilla. Verkkolehden keskeisimmät ja kiinnostavimmat sisällöt ovat tarjolla vain tilaajille. Verkkolehti muodostaa vaihtoehtoisen ja nopeamman tavan lukea juttuja kuin paperilehti ja uutiset voidaan julkaista tuoreina. Uudistus antaa tilaajille mahdollisuuden lukea juttuja heille parhaiten sopivana ajankohtana ja mieluisimmasta kanavasta. Verkkolehti ei syrjäytä paperilehteä, vaan muodostaa sille vaihtoehdon, joka samalla tuo mahdollisuuksia liikkuvan kuvan ja äänen välittämiseen.

Paljonko verkkopalvelun ostaminen maksaa?

Luottokortilta kuukausittain veloitettavan verkkopalvelun hinta 10,90 euro kuukaudessa. Sitoutumalla pidempään 3-12 kuukauden tilausjaksoon kuukausikohtainen hinta on halvempi.

Miksi se kannattaisi maksaa?

Tarjontaa lisätään ja monipuolistetaan verkossa tulevaisuudessa merkittävästi. Uutiset ja vihjeet saa verkossa tuoreempina ja niitä voi lukea missä ja milloin tahansa langattomilla älylaitteilla kuten älypuhelimilla ja padeilla.

Hevosurheilu on maan vanhin ja kattavin hevosalan lehti. Se kertoo uutiset sekä raviurheilusta että ratsastuksesta sekä tarjoaa asiantuntijatietoa hevosen ruokinnasta, hoidosta, kengityksestä ja kaikesta hevosen hyvinvointiin liittyvästä.