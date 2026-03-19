Mikkelissä ravataan sunnuntaina normaaliin tapaan – "Tällä hetkellä näyttää radan puolesta ihan hyvälle”

Kevään aikainen saapuminen Suomeen on aiheuttanut raviradoille ongelmia. Viime viikolla kahdet ravit jouduttiin perumaan olosuhteiden vuoksi. Tämän viikon pääravit oli tarkoitus ajaa Rovaniemellä, mutta kaviouran epätasaisen sulamisen vuoksi ravit siirrettiin Ouluun.Tällä viikolla ravataan lauantain lisäksi myös perjantaina Kuopiossa ja sunnuntaina Mikkelissä. Kuopion Sorsasalossa on jo kesärata, eikä siellä ole ratamestari Mikko Lillebergin mukaan ongelmallista järjestää raveja.Myös Mikkelissä tilanne on tällä hetkellä hallinnassa, eikä sunnuntain ravit ole vaarassa.”Tällä hetkellä näyttää radan puolesta ihan hyvälle. Se on suolattu reilu viikko sitten ja pintaa on kuivateltu sen mitä se on kuivannut. Kaikki treenarit, jotka tässä ovat käyneet, ovat olleet positiivisella mielellä. Onneksi polanteen poisto onnistui hyvin ja pääsimme suolaamaan sen oikeaan aikaan. Se merkkasi näköjään paljon”, Mikkelin ratamestari Seppo Romo kertoo.Lämpötilan ennustetaan nousevan Mikkelin seudulla viikonloppua kohti.”Minulle pääasia on, että rata on hevosille turvallinen. En halua luoda negatiivisuutta vaan pelkästään positiivisuutta, mutta olen niin skeptinen, että puhun vain tämänhetkisestä tilanteesta. Nyt näyttää hyvältä.”