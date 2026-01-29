Mikko Laakkonen hankki kiintoisan kilpahevosen.
Mikko Laakkonen hankki kiintoisan kilpahevosen.Kuva: Jarno Unkuri
Mikko Laakkonen osti 09,6-aikaisen Diamond Truppon

Suomessa hevosta todennäköisesti valmentaa Hanna Lepistö.
Mikko Laakkonen
Diamond Truppo

