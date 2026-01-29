Mikko Laakkonen osti 09,6-aikaisen Diamond Truppon

ML Stable Oy:n eli Mikko Laakkosen uusin hankinta on 7-vuotias Diamond Truppo. Nyt lähes 470 000 euroa ansainnut italialaisori on nähty urallaan kerran aiemmin Suomessa, kun se sijoittui kesällä 2024 Kymi GP:ssä neljänneksi Alessandro Gocciadoron valmennuksesta..”Oikeastaan viime kesästä alkaen olen seurannut hevosta ostomielessä. Hinta oli vielä tuolloin turhan korkea, mutta nyt lopulta päästiin siitä sopuun. Oli se kuitenkin edelleen Suomen mittakaavassa arvokas”, Laakkonen aloittaa..Viime ajat Diamond Truppo on kilpaillut Ranskassa Thierry Duvaldestinin treenissä. Laakkonen kertookin oriin tulevan vasta keväällä Suomeen, kun se siirtyy todennäköisesti Hanna Lepistön valmennukseen..”Kyyti oli jo varattu viime viikolle, mutta Ranskassa jylläävä hevosinfluenssa esti suunnitelmat, kun terveyspapereiden saaminen matkaa varten on kiven alla. Suotta sitä on muutenkin tuoda tänne hokkikenkään kengitettäväksi. Enemmän hevonen voisi hyötyä pienestä treenijaksosta merenrannalla”, Laakkonen kertoo..Laakkosella on Diamond Truppon kohdalla luonnollisesti mielessä Suomen kesän kansainväliset suurkilpailut..”Ne totta kai kiinnostavat sen kanssa. Avoimen sarjan hevosen ostaminen tuntui nyt hyväsukuista varsaa kiinnostavammalta, kun omia siitostammoja on jo aika paljon. Diamond Truppoa voisi sitten tulevaisuudessa käyttää myös siitosoriina”, Laakkonen pohtii..Kaupoista ensimmäisenä uutisoi MT Hevoset.