Milda Matilda tavoittelee Joensuusta uransa avausvoittoa – "Pidettiin vähän huoltotaukoa"

Tiistaina Toto5-ravit kilpaillaan Joensuun Linnunlahdella. Päivän pääpelin toinen kohdelähtö on enintään 8500 euroa tienanneiden lämminveristen 2140 metrin ryhmäajo, missä Päivi Pölläsen omistama ja valmentama Milda Matilda starttaa Väinö-Kalle Korhosen ohjastamana matkaan ykkösradalta. Hevosen edellinen startti on peräisin heinäkuun alusta Suonenjoelta.”Pidettiin vähän huoltotaukoa. Hevonen on treenannut hyvin ja on alkanut tuntua nyt siltä, että starttiin pitää lähteä”, Pöllänen kertoo.Iltapäivällä lähtönsä nelossuosikiksi (11 %) luotetulla Milda Matildalla on 31 ajetun startin jälkeen koko uralta kerättynä viisi kakkossijaa ja kaksi kolmosta, mutta ei vielä ainuttakaan voittoa. Ohjastaja Väinö-Kalle Korhonen kävi ottamassa tammaan tuntumaa jo Kuopion harjoitusraveissa.”Ihan hyvältä se oli hänen käteensä tuntunut viikko sitten. Kaiken pitää voittoa ajatellen onnistua, mutta täytyy sanoa tamman kärsineen läpi uransa heikoista lähtöpaikoista. Katsotaan nyt, miten se tuosta ykkösradalta onnistuu”, Pöllänen sanoo.Joensuussa Milda Matilda jatkaa totutulla varustuksella.Toto5-kierroksen suurimmat suosikit ovat kotiradan hevosiin lukeutuvat avauskohteen Fransua (57 %) sekä kolmannen kohteen Pilssin Taika (56 %).