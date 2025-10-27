Milla Markkasella ikimuistoinen reissu Momarkeniin – auto lunastukseen, puhelin rikki, maalilaukka ykkösenä ja Pohjoismaiden mestaruus

Sunnuntai-iltana amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruuden saavuttanut Milla Markkanen oli lähellä jäädä lentokentälle jo Suomen päässä. Matka kohti Momarkenia alkoi perjantaina isolla vastoinkäymisellä."Olin tulossa autolla kentälle Taavetin ja Haminan välissä, kun edessä oleva auto seilasi edessä. Pidin siihen turvaväliä, kunnes sitten yhdessä ylämäessä edessä oleva auto hyytyi yhtäkkiä kokonaan. Siinä kohtaa oli keskellä sulkuviiva ja kaiteet tien vieressä, enkä jarrutuksesta huolimatta ehtinyt tehdä sen enempää. Vastaantulevien kaistalle ei uskaltanut kääntää, kun 80 kilometrin alueella sieltä olisi saattanut tulla auto vastaan. Toinen etukulma meni omasta autosta sen verran pahasti, että se saattoi hyvinkin mennä lunastukseen. Onneksi on täyskasko, mutta pahalta tilanne tuntui silti", Markkanen kommentoi.Peltivaurioilla selvittiin, ja Markkasen poikaystävä tuli oman autonsa kanssa apuun. Asian selvittelyssä kesti aikansa, joten Helsinki-Vantaan lentokentälle Markkanen ehti viime tipassa."Maija Forsin ei pitänyt liittyä periaatteessa meidän reissuun mitenkään, mutta raviyhteisö näytti voimansa, kun hän oli lentokentällä ottamassa auton haltuun. Ajoin suoraan oven eteen, ja otin vain tärkeimmät tavarat mukaan käsimatkatavaroihin. Ruumaan ei enää ehtinyt laittamaan laukkua. Kirjaimellisesti juoksin koko lentokentän läpi Osloon lähtevän koneen portille, ja kaksi-kolme minuuttia jäi vielä aikaa ennen boardingia.""Loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta vastusta oli jo ennen kisoja ihan riittävästi, kun puhelinkin meni rikki", Markkanen huokaa.Momarkenissa sunnuntaina tunnelma oli ennen kolmea Pohjoismaiden mestaruuden osalähtöä jännittynyt."Muut osallistujat katsoivat vähän kulmat ylhäällä, että Suomesta on lähetetty kolme tyttöstä mukaan kilpailuihin. Oli siihen paikkaan aika hienoa täräyttää kolmoisvoitto ensimmäisessä osalähdössä. Se oli mahtava hetki koko kisalle", Markkanen iloitsi."Oma hevoseni kulki lentämällä koko matkan keulassa. Valmentaja sanoikin, että jos sillä on hyvä päivä, se voi vetää reipasta. Se oli aika täynnä virtaa, ja kun mentiin auton taakse oli heti selvää, että hevonen vie keulaan. Esitys oli loistava."Maalin jälkeen tunnelma purkautui kolmen naisen yhteisenä riemuna."Kuulin maalin jälkeen, kun Sara (Hautamäki) ja Suvi (Vaittinen) huusivat pää punaisena nimeäni. Kävi selväksi, että oltiin kolme ensimmäistä maalissa. Meidän kolmen naisen huuto kuului varmasti Suomeen asti. Tuuletettiin aika kovaa", Markkanen nauraa..Markkanen voitti myös toisen osalähdön, kun Followthatdream E.P. kamppaili keulaan edettyään ykköseksi."Meillä oli takarivi, mutta valmentaja sanoi, että vitonen lähtee kovaa ja jos uskaltaa ottaa riskin, sen takaa saattaa päästä hyvin läpi. Se menikin kivasti. Ajokkini oli Norjassa peleissä suosikki, joten siltä osattiin odottaa hyvää suoritusta."Kolmannessa osalähdössä Markkanen oli äärimmäisen lähellä viimeistellä puhtaan hattutempun pelaamattoman Stålen kyydissä.“Hevonen avasi keulaan. Sen jälkeen Sara tuli toista rataa ja Suvi kolmatta. Sara kysyi, että saako keulan ja huusin, että mene vain niin saadaan Suvi pois kolmannelta. Saran hevonen laukkasi viimeisellä takasuoralla, ja oma ajokkini hölmistyi päästyään keulaan. Ensin se lähti menemään, mutta viimeiset 600 metriä Ståle oli sen tuntuinen, että laukka voi tulla koska vain. Ihan lopussa siltä hävisi kokonaan paine ja hyppy tuli.”Kahden voiton myötä kärkisija oli todennäköinen, mutta norjalainen Emil Oftedal ajoi sijat neljä, kaksi ja kolme. Tämän myötä epätietoisuutta voittajasta oli pitkään ilmassa.."Moni onnitteli heti varikkoalueella mestaruudesta, ja minua revittiin haastatteluun. Oli kuitenkin aika jännittämistä ja olin sitä mieltä, ettei ennen tilanteen julkistamista voi olla millään varma mestaruudesta. Tiukille se sitten lopulta menikin."Pohjoismaiden mestaruuden tuli lopulta tasapisteillä Oftedalin kanssa, ja lähtövoitto ratkaisi pelin Markkaselle. Sara Hautamäki oli kokonaiskisassa kolmas."Tässä menee hetki sulatellessa. Pohjoismaiden mestaruus on hieno saavutus, ja koko reissu oli mahtava kokemus", Markkanen päätti..Amatööriohjastajien PM-kisan kärkiparilla tasapisteet – Milla Markkanen on Pohjoismaiden mestari!