Milla Markkanen on vuoden 2025 ravinainen - "Olen tosi otettu"

Vuosi 2025 oli Milla Markkaselle uran toiseksi paras sisään ajetussa rahassa ja voittojen määrässä mitattuna. Kauden kruunu Markkasella oli Amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruus.Vihreänuttu pääsi tuulettamaan voittoa myös keskiviikkoiltana Vermossa, kun hänen ratsastamansa Like Jerry Cotton oli omaa luokkaansa Winter Monté Meeting -karsinnassa. Vuoden ravinainen -palkinto luovutettiin Markkaselle lähdön voittajaseremonioiden yhteydessä.Markkanen kuvaili palkintojenjaossa itseään kilpailijana.”Olen tosi voitontahtoinen, sitä ei voi kieltää. Olen myös reilu kilpailija. Jos tulee sellainen tilanne, että pystytään välttämään vaaratilanne, uhraan sijan tai kaksi, ettei käy mitään”, Markkanen puhui.Vuoden ravinainen on valittu jo vuodesta 1970 lähtien. Vuoden 2024 ravinaiseksi valittiin Kristiina Ertola.”Aika kovia nimiä siellä on, ja nyt siellä olen mää. Olen tosi otettu”, Markkanen sanoi.