Milloin on paras aika juoda kahvia? (Mainos)

Kahvista voi olla monia hyötyjä, ja jos käytät sitä fiksusti, voit saavuttaa parempia tuloksia. Voit jopa harkita kahvinkeittimen hankkimista kotikäyttöön, jotta sinulla on jatkuvasti mahdollisuus nauttia tätä hyödyllistä juomaa. Onko kuitenkin olemassa aikaa, jolloin kahvi pitäisi jättää lopullisesti väliin, tai jokin tietty kellonaika, jolloin kahvista voisi olla tavallista enemmän hyötyä? Lue tästä, milloin on paras aika nauttia suosikkikahviasi ja milloin kannattaa valita jokin muu juoma.

Miten kofeiini on vuorovaikutuksessa hormoniemme kanssa?

Koska kahvi on yksi suosituimmista kofeiininlähteistä, on tärkeää pohtia, miten kofeiini reagoi ja vaikuttaa elimistöömme päivän aikana. Kofeiini on piristävä aine, minkä vuoksi voimme tuntea olomme valppaammaksi ja keskittyneemmäksi kahvikupillisen jälkeen. Tällainen stimuloiva vaikutus voi vaikuttaa moniin muihin alueisiin, kuten fyysiseen suorituskykyyn ja mielialaan. Luotamme tähän stimuloivaan energianlähteeseen silloin, kun tarvitsemme sitä eniten, ja yleensä se on heti heräämisen jälkeen, sillä haluamme aloittaa päivän nopeasti ja tehdä mahdollisimman paljon.

Fysiologialla on kuitenkin myös merkitystä - heti herättyämme kortisolitasomme alkavat nousta ja saavuttavat huippunsa 30-45 minuutin kuluttua. Kortisoli on tunnettu stressihormoni, joka voi lisätä valppautta ja keskittymistä. Se säätelee myös aineenvaihduntaa, immuunijärjestelmän vastetta ja verenpainetta, mutta kahvin juominen kortisolitason ollessa huipussaan voi nostaa sitä entisestään ja aiheuttaa ei-toivottuja terveysongelmia.

On ehkä parasta nauttia kuppi kahvia muutama tunti heräämisen jälkeen, jolloin kortisoli alkaa luonnollisesti laskea ja voit hyötyä energianlisäyksestä. Jos siis heräät yleensä klo 7 aamulla, jätä kahvin nauttiminen tauolle vähintään klo 9-10 asti. Jos muutat kahvirituaalisi tällaiseen ajoitukseen, voit varmistaa jatkuvan, luonnollisen energiavirran sen sijaan, että myöhemmin tulisi jyrkkiä nousuja ja laskuja.

Miksi kahvinkeitin pitäisi piilottaa iltapäivällä?

Kahvinkeittimen piilottaminen voi olla hieman äärimmäinen skenaario, mutta jos juot kahvia myöhemmin iltapäivällä, sinun pitäisi ehdottomasti lopettaa se. Koska kofeiini stimuloi ja edistää valppautta, tarkkaavaisuutta ja keskittymistä, se voi myös aiheuttaa uniongelmia ja jopa lisätä ahdistusta joillakin ihmisillä. Kuten Medical News Today-lehden artikkelissa todetaan, kofeiini pysyy elimistössämme jopa 5 tuntia! Tietenkin se riippuu kulutetusta määrästä, fysiologiastasi ja yksilöllisistä tekijöistä, mutta se on melko pitkä aika, vaikka huumaava vaikutus tuntuukin vähemmän voimakkaalta, kaikkien näiden viiden tunnin aikana kehosi yrittää hajottaa kofeiinia ja se vaikuttaa sinuun.

Jos olet valmistautumassa nukkumaanmenoa varten tai jos sinun tarvitsee vain rentoutua, se on vaikeampaa, saatat jopa huomata lievää sykkeen nousua, etenkin jos olet herkkä kofeiinille. Kahvin nauttiminen illallisen jälkeen voi vaikeuttaa nukahtamista tai aiheuttaa unihäiriöitä. Saatat huomata herääväsi, olevasi levoton tai herääväsi käymään vessassa yöllä kofeiinin virtsarakkoon kohdistuvien vaikutusten vuoksi, joita ovat muun muassa suurempi virtsaamisen kiireellisyys ja tiheys. Jos haluat hyötyä terveestä, parantavasta unesta yöllä, jätä kahvi lopullisesti pois myöhään iltapäivällä tai vaihda kofeiinittomiin vaihtoehtoihin.

Nauti kahvia ennen treeniä tehostaaksesi urheilusuoritusta.

Yksi parhaista ajoista nauttia kofeiinia on ennen kovaa liikuntaa. Minkä tahansa treenin aikana poltamme paljon energiaa ja tarvitsemme sitä suoriutuaksemme hyvin, ja koska stimuloiva kofeiinivaikutus voi auttaa, on tärkeää hyödyntää se. Itse asiassa kyse ei ole vain suuremmasta energiamäärästä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kofeiini voi viivästyttää liikuntaväsymystä ja parantaa lihasvoimaa ja -voimaa. Ajoita kahvinjuontirituaalisi hyvin - nauti juoma 30-60 minuuttia ennen harjoittelua maksimoidaksesi sen vaikutukset. Se on suunnilleen se aika, joka kofeiinilla kuluu saavuttaakseen huipputasonsa. Muista kuitenkin, että yksi kupillinen kahvia ei välttämättä riitä.

Painostasi riippuen saatat tarvita 200-400 mg kofeiinia tai 2-4 kupillista kahvia, jotta voit tuntea vaikutukset suorituskykyyn ja voimaan. Voisit valita valmistustavan, joka auttaa irrottamaan suurimman osan kofeiinista - kuten suodatinkahvin tai cold brew -kahvin - jotta saat tarvittavan määrän sen sijaan, että juot kuppi kupin toisensa jälkeen. Muista kuitenkin, että jos aiot juosta maratonin, vessapysähdyksiä tulee tämän vuoksi olemaan paljon useammin. Tähän tarkoitukseen on olemassa monia kofeiinipitoisia suorituskykyä parantavia urheilujuomia, mutta yksinkertainen kupillinen tai kaksi espressoa on paljon halvempi ja helpompi vaihtoehto, ja lisäksi se on myös herkullinen. Kun siis seuraavan kerran valmistaudut treeniin, ajattele, että se on paras aika nauttia päivittäinen kupillinen tai kupilliset kahvia.

Kahvin juominen on osa sosiaalista elämäämme, se on herkullinen ja lämmittävä juoma, mutta ei pelkästään se. Kun tiedämme kofeiinin vaikutukset ja sen vuorovaikutuksen hormoniemme, lihaksiemme ja aivojemme kanssa, voimme käyttää juomaa hyödyksemme tai välttää tiettyjä ongelmia ja häiriöitä. Ole fiksu, mieti milloin ja miten käytät kofeiinia, sillä se todella vaikuttaa sinuun useammalla kuin yhdellä tavalla.