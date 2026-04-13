Mint Match avaa kautensa – Lappeenrannan Ravilauantain lähtölistat julki
Päivän pääpeli käynnistyy tuttuun tapaan viidennestä lähdöstä. Se on lämminveristen 2100 metrin hopeadivisioonakarsinta. Antti Ojanperän tallista lähdössä kilpailee peräti kolme hevosta: Fat Rabbit, Vincent Vici ja Ranskassa talvella kilpaillut Goodwin Zet.
Ojanperän joukkue saa vastaansa Dimitri Hedmanin kolmikon. Hän valmentaa kisassa mukana olevia Ecstasya sekä Jollywoodia ja omistaa Hanna Lepistön valmentaman Ete Jetin.
Myös kylmäveristen puolella kovin sarja on hopeadivisioonakarsinta. Siinä kakkosradalta starttaava Core hakee kauden avausvoittoaan. Vastaansa se saa muun muassa ykkösradalta kiihdyttävän Siirin Veetin, kolmosradan Viulan Voiton ja takarivistä starttaavan Vänrikin.
Toto75-pelin päättää lämminveristen haastajadivisioonakarsinta. 2100 metrin matkalla kilpailtavassa lähdössä taukonsa päättää viime vuonna Villinmiehen Tammakilvan voittanut Mint Match ja viime syksynä Derbyn finaaliin yltänyt Endurance Boy.
