Minttu Mäkinen palaa täysipäiväiseksi ravivalmentajaksi – "Erityisesti ihastuin vuokraamani tallin treenipaikkoihin"

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta Teivossa Markku Niemisen tallin varsojen opetuksen parissa työskennellyt Minttu Mäkinen kertoo palaavansa pitkän harkinnan jälkeen ravivalmentajaksi. Päätös oman tallitoiminnan uudelleen käynnistämisestä syntyi vähitellen, kun tallitoiminta Teivossa on päättymässä.”Hevosala kiinnostaa hirmuisesti, mutta paljon jouduin pohtimaan, että harrastelisinko tätä vain omien hevosten kanssa ja tekisin leipätöikseni jotain muuta. Aikani asioita pyöriteltyäni ajatus oman valmennustoiminnan käynnistymisestä vahvistui, että tätä haluan vielä kokeilla. Erityisesti ihastuin Sastamalasta vuokraamani tallin treenipaikkoihin”, Mäkinen kertoo.Mäkinen on toiminut aiemminkin ammattivalmentajana, kunnes lopetti silloin Seinäjoella olleen tallinsa pidon toukokuussa 2021. Lopettamisen jälkeen hän muutti asumaan Nokialle Siuroon.Nyt käynnistyvä valmennustoiminta tapahtuu Sastamalassa, jonne on mahdollisuus ottaa treeniin kahdeksan hevosta. Tarvittaessa enemmänkin.”Sieltä löytyy kilometritolkulla metsälenkkejä, on erilaisia mäkiä ja nyt teimme sinne pehmyttä hiekkasuoraa. Valinnanvaraa siis löytyy, että kuinka hevosia ajelee. Sastamala on sijaintina siitä hyvä, että lähellä on monta rataa, joissa ajetaan kilpaa ympäri vuoden”, Mäkinen ajattelee.Asuinpaikastaan Siurossa Mäkinen ei ainakaan toistaiseksi ole luopumassa. Siuron ja Sastamalan välinen matka on noin 40 kilometriä.”Tallin vieressä on talo tyhjillään, mutta en ainakaan vielä ole Siuron paikasta luopumassa. Kaipa tämä ainakin alkuun on vähän edestakaisin suhaamista. Tallin omistaja asuu tallin pihassa, joten hevoset ovat koko ajan jonkun silmien alla”, Mäkinen taustoittaa.Mäkinen on ehtinyt sopia kahden vieraan valmennettavan talliin tulosta.”Tallin pitäminen on minulle tuttua, joten varsinaisesti se ei jännitä. Tietysti hieman jännittää, kuinka saan asiakkaita. Enemmän koen kaikesta tulevasta kuitenkin vain innostusta”, Mäkinen päättää.