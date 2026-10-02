Mira Oksakari on hyvissä asemissa amatööriohjastajien SM-kisan runkosarjassa.
Mira Oksakari on hyvissä asemissa amatööriohjastajien SM-kisan runkosarjassa.Kuva: Anu Leppänen
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Mira Oksakari kakkossijalla amatööriohjastajien SM-kisassa – ”Runkosarja on mennyt yli odotusten”

Oksakari havittelee perjantaina menestystä Timo Holopaisen valmentamalla Frances Genellä.
Julkaistu
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Amatööriohjastajien SM
Mira Oksakari
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