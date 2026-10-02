Mira Oksakari kakkossijalla amatööriohjastajien SM-kisassa – ”Runkosarja on mennyt yli odotusten”

Amatööriohjastajien SM-kisassa lähestytään runkosarjan päätöstä. Jäljellä on enää kolme osakilpailua. Tänään perjantaina Lappeenrannassa ajetaan kaksi osalähtöä, ja runkosarja päättyy tiistaina 6.10. Teivossa ajettavaan osakilpailuun.Tällä hetkellä kisaa johtaa 95 pistettä kerännyt Teemu Keskitalo. Tilanne on kärjen osalta tasainen, sillä Mira Oksakari on viiden ja Tapio Hoikka kuuden pisteen päässä Keskitalosta. Koko runkosarjan tämänhetkinen kärkikuusikko mahtuu 11 pisteen sisään. Osalähdön voitosta saa 21 pistettä.Runkosarjan päätyttyä kultakin ohjastajalta huomioidaan pistelaskuun viisi parasta suoritusta.Runkosarjan 11 parasta ja hallitseva Suomen mestari Toni Ripatti kohtaavat 18.10. Ylivieskassa ja 25.10. Kuopiossa ajettavissa finaaleissa.”Toistaiseksi runkosarja on mennyt yli odotusten. Ajattelin kauden alussa, että jos finaaliin pääsisi, niin se olisi kiva. Sinne on kuitenkin aika vakiintuneet kuskit, jotka siellä usein ovat. Sinne on vaikea rymistellä mukaan”, Oksakari sanoo.”Olisihan se hienoa, jos kärkeen kiilaisi, mutta ehkä se ei tunnu kuitenkaan realistiselta. Eikä se kuitenkaan ole niin merkityksellistä. On jo positiivinen yllätys, että olen saanut noin hyviä hevosia ajettavaksi amatöörilähtöihin ja onnistunut niillä. On ollut tosi kiva saada jalansijaa vakiintuneiden amatööriohjastajien joukkoon.”Perjantaina Oksakari on kärkikuusikosta ainoa, joka kilpailee SM-osalähdöissä. Hänkin tosin kilpailee Lappeenrannassa vain jälkimmäisessä osalähdössä.Oksakarin ajokki on Timo Holopaisen valmentama Frances Gene, joka kilpailee illan kuudennessa lähdössä ja T5-pelin kolmannessa kohteessa. 30-vuotiaan seiskaradalta kiihdyttävä ohjastettava kuuluu yllättäjäosastoon, sillä kolmosradan Stoneisle Xena yhdessä suosikki Sahara Talkaboutin kanssa keräävät valtaosan peliprosenteista.”Toivon, että saan annettu hevoselle hyvän juoksun. Se on ravivarma ja nopea sekä pystyy avaamaan todella kovaa, mutta onko se sitten tänään avain onneen, kun paikka on niin ulkona? Valmentajan kanssa juttelin, ja hän toivoi nättiä juoksua. Hevonen on kuulemma hyvässä kunnossa fyysisesti, mutta että saisi henkisen puolenkin pidettyä hyvänä, se on tavoite. Hyvä sijoitus nätillä juoksulla on päivän sana.”Frances Geneltä riisutaan perjantain starttiin toista kertaa uralla kaikki kengät.”Valmentaja oli toiveikas sen suhteen. Aiemmin kun kengät otettiin pois, siitä oli pelkästään positiivinen vaikutus. En osaa sanoa, tuleeko siitä mitään superefektiä, mutta ainakin viimeinen puolikas on kevyempi askeltaa.”.Better Leader nosti ilon ylimmilleen.Mira Oksakarilla on syksyn aikana riittänyt muitakin ilonaiheita kuin menestys amatööriohjastajien SM-kisassa. Hän työskenteli kesällä neljän kuukauden ajan Petri Klemolan tallilla, ja pääsi juhlistamaan Better Leaderin Kriterium-voittoa.”Klemolan talossa oli ilo ylimmillään. Petrin vaimon Leenan kanssa katsoimme lähdön. Emme ehtineet edes navettaan lähteä ennen lähtöä, kun jännitimme. Itkettiin, huudettiin ja lähdimme lopulta hyvin kevyin askelin tekemään iltanavettaa. Illalla oli sitten vähän skumppaa jääkapissa ja teimme onnitteluplakaattia tallin seinään. Vastaanottokomitea oli ravireissulaisille. Kun kaikki meni finaalissa niin hienosti, se oli satumaista”, Oksakari kertoo.Raviurheilu on kärvistellyt läpi syksyn kohujen keskellä. Oksakari näkeekin Kriterium-voitolla yhtä ikäluokkakisaa suuremman merkityksen. Petri Klemola on pitkän linjan toimija, joka onnistui voittamaan kisan ensimmäistä kertaa valmentajana. Täysosuma tuli omalla kasvatilla ja nuoren ohjastajalupauksen Ville Koiviston ajamana.”Tämä on niin tunnelaji. Enhän minä kostunut euroakaan Better Leaderin Kriterium-voitosta, mutta se tunne, miten hienoa se oli. Varmasti kaikki tarvitsivat tällaista iloista juhlaa.”Seuraavaksi Oksakari palaa Etelä-Suomeen 2-vuotiaan valmennettavansa, lämminveritamma The Iron Ladyn kanssa. Pohjanmaalta kotoisin olevan ohjastajan tuovat pääkaupunkiseudulle eläinlääkäriopinnot.”Itse asiassa juuri eilen (torstaina) toin hevosen Nurmijärvelle. Pitää itsekin palata pikkuhiljaa opiskelijan elämään. Kesä meni navettahommissa ja kilvanajossa, mutta syksy tuo uusia tuulia mukanaan, joihin pitää taas sopeutua.”