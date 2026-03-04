Mitä enemmän hevosia lähdöissä, sitä enemmän tukea – näin radat viime vuonna onnistuivat

Ravilähtöjen täyttöasteet ovat nousseet syksyn ja talven aikana jälleen puheenaiheeksi. Syksyllä asiaan kiinnitettiin huomiota, kun Vermo perui siihen vedoten kuukauden sisällä kolme kylmäveristen ykkössarjaa, jotka olisi todennäköisesti muuten ajettu..Lähtöjen täyttöaste on yksi kilpailutoiminnan tehokkuuden mittari. Tulevaisuudessa se on vielä entistäkin tärkeämpi, koska ala tuottaa jatkossa osan rahoituksestaan oman peliyhtiön kautta rahapelaamisen siirtyessä lisenssimarkkinaan vuonna 2027. On selvää, että täysipainoiset lähdöt ovat hevosmäärältään pieniä lähtöjä kiinnostavampia pelikohteita, mikä näkyy suoraan peliyhtiön tuloksessa ja sitä kautta alan rahoituksessa. Laadukkaiden pelikohteiden takaamiseksi Veikkauksen, Hippoksen ja raviratojen välisissä sopimuksissa on kannustepalkkio, jonka kautta kymmenen parhaan täyttöasteen omaavaa rataa palkitaan vuosittain rahallisesti. Tämä on erityisen houkutteleva kannustin radoille, koska sen käyttötapaa ei ole rajattu..”Tällaisessa tiukassa taloustilanteessa se menee monesti ihan perustoiminnan kuluihin. Toki toivomme, että silläkin pystyttäisiin kehittämään ratojen toimintaa, mutta ymmärrämme ratojen tiukan tilanteen”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen sanoo..Lisäksi neljä parhaan täyttöasteen omaavaa rataa saa tälle vuodelle maa- ja metsätalousministeriöltä 30 000 euroa lisäpalkintotukea..”Ministeriölle keskeisiä kriteerejä on palkintotuen tehokas käyttö ja sen vaikuttavuus. Ministeriö tarkastelee täyttöasteiden ja kilpailusuoritteiden kehittymistä pidemmältä useamman vuoden jaksolta. Tässä tarkastelussa palkittavia ratoja olivat Forssa, Lahti, Pori ja Tampere. Käytännössä lisätuen osuutta ei ole merkitty millekään tietylle ravipäivälle, vaan rata pystyy sillä summalla tekemään esimerkiksi jonkin mielekkään korotuksen johonkin tiettyyn kilpailusarjaan. Ministeriö päättää itsenäisesti seurannan perusteet ja vuosittain niihin mahdollisesti liittyvän kannusteen.”.Veikkauksen kanssa sovittu täyttöasteen seuranta tehtiin nyt ensimmäistä kertaa vuoden 2025 kilpailutoiminnan osalta..Vaarana järjestelmässä on se, että vajaita lähtöjä perutaan selvästi hanakammin, jotta täyttöastetta saadaan hilattua ylös lisärahoituksen toivossa. Sarjojen peruminen vaikuttaa suoraan alueen hevosten kilpailumahdollisuuksiin..”Näen täyttöasteen järkevänä mittarina. Kun katsomme isoa kuvaa; tiedämme alan kokonaisrahoituksen laskeneen viime vuosina. Erityisesti tässä tilanteessa meidän tulee käyttää tehokkaasti kaikki käytössämme oleva rahoitus. Tähän tehokkaaseen käyttöön liittyy myös täyttöasteen seuranta. Näin saadaan kilpailutoiminta pidettyä mahdollisimman laajamittaisena ja lähtöjen taso hyvänä.”.Täyttöastetta käytetään myös yhtenä mittareista, kun Hippoksessa pohditaan sopivaa ravipäivien määrää vuositasolla..Ravikilpailusääntöihin on kirjattu, että vanhemmille hevosille ei tule järjestää alle kuuden hevosen lähtöjä. Nuorille hevosille minimimäärä on viisi hevosta. Sarjan saa perua vielä kahdeksalla hevosella, jos rata näkee sen tarpeelliseksi..On myös huomioitava, että sarjojen peruminen voi johtua monesta syystä, kuten palkintobudjetin ylittymisestä, koska hevosten määrä ja toteutuneet sarjat vaikuttavat palkintoina maksettuun summaan. Palkintobudjetin laadinta on eräänlaista ennustamista, joka ei aina osu täysin kohdalleen..Täyttöaste vain yksi kriteeriMaa- ja metsätalousministeriöstä täsmennetään, että lähtöjen täyttöaste ei ole ainoa kriteeri ylimääräistä palkintotukea jaettaessa..”Ministeriö ei ole hakuilmoituksessa eritellyt, että täyttöasteen perusteella myönnetään ylimääräistä palkintotukea, vaan täyttöaste on ollut yksi hakemusten arviointikriteeri, joka liittyy hakuilmoituksessa määriteltyyn toiminnan laajuuteen ja sitä kautta myös vaikuttavuuteen. Tämän pohjalta hakijat ovat voineet hakemuksissaan tehdä painotuksia haettavaan määrään. Arviointikriteereinä on laajuuden lisäksi käytetty toiminnan vaikuttavuutta sekä hyväksyttävien palkintokustannusten suuruutta”, ministeriön neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö ilmoittaa..Viime syksynä välittyi julkisuuteen kuva, että hyvän täyttöasteen saavuttamiseksi peruttiin sellaisiakin lähtöjä, jotka olisi voitu muuten ajaa. Ministeriössä asiaan ei ole toistaiseksi reagoitu..”Lähtöjen täyttöasteen ja pelivaihdon välillä on suoraviivainen yhteys. Myös Suomen tulevalle peliyhtiölle lähtöjen täyttöasteella tulee olemaan liiketoimintakriittinen merkitys, kun peliyhtiön rahoitus on riippuvainen pelien volyymistä”, Sirviö painottaa.