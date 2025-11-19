Miten ravit jakautuvat viikonpäivittäin? – Ratojen vakiopäivät lähes kadonneet

Ensi vuonna maakuntaradoilla ravataan kaikkiaan 338:t totoravit. Niiden sijoittaminen kalenteriin ei ole helppo homma, sillä huomioon on otettava monia asioita. Ravipäiviä päätettäessä tulee huomioida esimerkiksi, että maanantai-, keskiviikko- ja lauantairavien palkintotuki on muita päiviä suurempi.”Että palkintoraha jakaantuisi oikeassa suhteessa ympäri Suomen, pitää eri profiilien päiviä olla kaikilla radoilla suhteutettuna heidän ravipäiviensä kokonaismäärään”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen aloittaa.Raviurheilun markkinoinnin näkökulmasta olisi tietysti parasta, jos radoilla olisi niin sanotut vakiopäivät. Profiilipäivien erilaisten palkintotukien takia tämä kuitenkin johtaisi siihen, että esimerkiksi vain tiistaisin tai torstaisin raveja järjestävän radan palkintotuki olisi pienempi. Tämä taas ei palvele kyseisen alueen kilpailijoita ja hevosenomistajia. Myös alueellinen yhteistyö tulee ottaa huomioon eli siis varmistaa, että jokaisella alueella on hevosmäärään suhteutettuna riittävästi kilpailutarjontaa..Ainoa vakiopäivä on enää Vermolla, joka järjestää suurimman osan (33) koko vuoden keskiviikkoraveista. Teivossa on puolestaan totuttu ravaamaan tiistaina. Ensi vuonna Tampereella järjestetään 15 tiistairavit, kun radalla on kaikkiaan 36 ravit.Muut viikonpäivät ovat jakautuneet melko tasaisesti eri radoille.”Tekoälyn avulla on määritelty ravipäivien kokonaismäärä (380). Tekoälyn avulla pyritään varmistamaan, että lähekkäisinä ajankohtina raveja järjestävät paikkakunnat olisivat riittävän etäällä toisistaan, jotta kokonaisuus toimisi. Ensi vuoden kilpailukalenterin osalta työtä tehtiin paljon manuaalisestikin. Olen joskus ehkä liikaakin korostanut tekoälyn merkitystä”, Hytönen sanoo.Jos radoilta kysytään, perjantain ravit ovat hyvin toivottuja. Syykin on selvä: viikonlopun startatessa ravintolamyynti on arki-iltoja selvästi parempi.Perjantairaveja järjestää eniten Turku. Metsämäessä ravataan ensi vuonna kahdeksat perjantairavit, kun yhteensä radalla järjestetään 23 ravit. Tämä miellyttää radan toimitusjohtajaa Eeva Karvosta. Eikä ihme, sillä yleisömäärälläkin mitattuna perjantai on paras päivä, vaikka laskuista jätetään pois suurkilpailuviikonloppuun nivoutuvat perjantait.”Turku on tehnyt pitkään työtä perjantain profiilin rakentamiseksi. Ne ovat meillä todella suosittuja päiviä, siksi toivomme niitä mahdollisimman paljon”, Karvonen toteaa.Perjantait houkuttelivat radoille viime vuonna keskimäärin 544 katsojaa. Toiseksi paras arkipäivä on ehkä hieman yllättäen tiistai, mutta eroa perjantaihin on vain vähän. Selkeästi huonoin puolestaan on maanantai. Viikon ensimmäiset ravit keräsivät viime vuonna keskimäärin 431 katsojaa..Jyväskylässä ravataan ensi vuonna viidet maanantairavit ja yhtä monet perjantairavit. Muuten ravit ovat jakautuneet Killerin osalta jokaiselle viikonpäivälle.”Eihän kukaan varmaan täysin tyytyväinen päiviinsä ole. Niukkuutta jaetaan”, Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila hymähtää.”Toivon, että tämä näkyy niiden ratojen osalta rahanjaossa, jotka joutuvat ajamaan näitä huonompia päiviä. Meillä on rospuuttokelejä, jolloin radanhoito on pirun kallista ja ihmisiä ja osittain hevosiakin on vaikea saada paikalle. Tähän tyydytään, mutta toivottavasti asia ymmärretään muissa instansseissa.”Viikon paras päivä yleisömäärällä mitattuna on luonnollisesti lauantai yleisökeskiarvolla 1123. Myös sunnuntai on oiva päivä yleisön houkuttelemiseen, sillä viikon viimeiset ravit keräsivät viime vuonna paikalle keskimäärin 714 katsojaa. Lukuihin ei ole laskettu mukaan suurimpia suurkilpailupäiviä.Vuodenvaihteessa astutaan uuteen aikaan, kun talvikauden torstait ovat ravittomia päiviä.”Saimme ensi vuodelle lisää maanantai- ja keskiviikkoraveja, mikä on hyvä asia, koska ne ovat korkeamman palkintotason päiviä”, Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen aloittaa.”Meiltä on kuitenkin jäänyt pois perinteisiä torstaipäiviä, jotka ovat olleet hyviä teemapäiviä. Asiakkailtakin on tullut viestiä, että eikö torstaisin ravata enää Lahdessa? Tänä vuonna tuntui, ettei päivät loksahtaneet kohdalleen, kun ne sekoittuivat ensimmäistä kertaa. Ensi vuoden uskon olevan ihan ok.”