Se viikonpäivä, jolle ravit osuvat, vaikuttaa myös yleisömäärään.
Se viikonpäivä, jolle ravit osuvat, vaikuttaa myös yleisömäärään.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Miten ravit jakautuvat viikonpäivittäin? – Ratojen vakiopäivät lähes kadonneet

Hevosurheilu selvitti, miten ravipäivät jakautuvat viikonpäivittäin eri ratojen kesken.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Arto Hytonen
Ahti Ruoppila
Ravipäivät
Ville Holopainen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi