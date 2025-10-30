Mitja Nummenmaa nimitettiin merkittävään pestiin
Mitja Nummenmaa on nimitetty Euroopan amatööriohjastajajärjestöjen liiton eli F.E.G.A.T:n pääsihteeriksi, varapresidentiksi sekä hallituksen jäseneksi. Aiemmin hän toimi liiton kolmantena varapuheenjohtajana. Pääsihteerin toimikausi on kolmivuotinen.
”Pitkään olen käynyt kokouksissa ja ilmeisesti joskus jotain järkevääkin niissä sanonut, kun jäsenmaat valitsivat yksimielisesti minut tehtävään. Ylipäätään, että Suomesta otetaan henkilö tällaiseen tehtävään, niin kiva juttuhan se on”, Nummenmaa sanoo.
13 jäsenmaan muodostaman liiton näkyvimpänä toimintana on amatööriohjastajien MM- ja EM-kilpailujen järjestäminen.
”Pääsihteeri valmistelee kokoukset, asialistat, vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat yhdessä puheenjohtajan kanssa. Itse pyrin myös kuuntelemaan aiempaa enemmän jäsenjärjestöjä, mihin suuntaan he haluavat järjestöä viedä, että olisimme muutakin kuin kilpailunjärjestäjä. Heti tuli mieleen uutiskirjejärjestelmä, että saisimme laajat postirekisterit ja voisimme tiedottaa, minkälaista hevosurheilu on missäkin maassa. Sitä kautta on ehkä helpompi saada myös yhteistyökumppaneita.”
F.E.G.A.T. on perustettu alun perin jo vuonna 1954. Se jouduttiin kuitenkin lakkauttamaan hetkeksi, koska selvisi, ettei järjestöllä ollut virallista kotipaikkaa. Tänä vuonna järjestö perustettiin uudestaan Itävallassa.