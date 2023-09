MM-lähtö näkyy Suomessa, muut pohjoismaat boikotoivat lähtöä – näin Veikkaus kommentoi

Viime vuonna italialaisohjastaja Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata ajoi voittaja Cokstileä tavalla, joka herätti Euroopassa suurta paheksuntaa. Keskusjärjestö UET:n hallitus otti asiaan voimakkaasti kantaa.

“UET ottaa voimakkaasti etäisyyttä tämäntyyppiseen hevosten käsittelyyn lähdöissä ja työskentelee aktiivisesti hevosten hyvinvoinnin eteen kaikilla tasoilla”, puheenjohtaja Marjaana Alaviuhkola sanoi lausunnossa.

Käskeminen ohjat yhteen käteen ottamalla on New Yorkin osavaltiossa sallittua. Yonkersin rata tarjoutui muuttamaan sääntöjään MM-lähtöön, mutta se ei riittänyt Ruotsin keskusjärjestölle Svensk Travsportille.

“Olemme pyytäneet ATG:tä (ST:n peliyhtiö) olemaan näyttämättä ravilähtöjä New Yorkin osavaltiosta ja järjestämättä niihin peliä niin kauan kuin heillä on nämä kammottavat säännöt, jotka sallivat käskemisen ohjat yhteen käteen ottamalla. Yonkers on tarjoutunut muuttamaan sääntöjä MM-lähtöön, mutta meistä se ei ole tarpeeksi. Me haluamme, että he muuttavat sääntöjä kaikkiin lähtöihin”, varatoimitusjohtaja Ulf Hörnberg perusteli tekstiviestitse Ruotsin Travronden-lehdelle.

ATG asettui omistajayhdistyksensä kannalle.

”Haluamme ATG:ssä olla selväsanaisia siitä, että otamme hevosten hyvinvoinnin vakavasti. UET:n hallitus tuomitsi Cokstilen viimevuotisen ajamisen, ja myös me kuten monet asiakkaamme reagoimme voimakkaasti siihen mitä näimme ja voimme vain todeta, että me ja Yonkersin ravirata olemme kaukana toistemme näkemyksistä ajamiseen liittyvissä kysymyksissä”, hyvinvointikysymysten parissa peliyhtiössä työskentelevä operations manager Victoria Orrsveden kommentoi sähköpostitse Rondenille.

Veikkaus otti asiaan kuitenkin päinvastaisen kannan ja näyttää lauantain lähdön ja tarjoaa siihen pelimahdollisuuden.

”Meihin asiasta ei ole oltu yhteydessä Suomen Hippoksesta eikä UET:stä emmekä ole olleet tietoisia mistään boikotista. Kohde halutaan näyttää ja tarjota, koska Hierro Boko juoksee. Tämä onnistui PMU:n järjestämän yhteispoolin kautta. Pelaaminen on mahdollista kolmeen Yonkersin lähtöön”, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna perustelee.

Linkki lähteenä käytettyyn Travrondenin uutiseen