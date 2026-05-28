Moilaset ostivat Saonoin – ”Onhan tammalla jo kilometrejä alla, joten ei luulotella mitään”

Jerry Rauoksen valmennuslistalta on poistunut hiljattain kolme hevosta. Näistä Club Nord Mass ja Club Nord Chef lähtivät kesäksi laitumelle. Saonoi puolestaan on vaihtanut omistajaa ja valmentajaa. Ensio Mäntylä myi 9-vuotiaan tamman Minna ja Ari Moilaselle.Pariskunnan hevosten valmennuksesta on vastannut Minna Moilanen. Jo vuosikymmeniä kotimaan kärkiohjastajiin lukeutuneen Ari Moilasen tuntevat puolestaan kaikki raveja seuraavat.Saonoi saapui uuteen kotiinsa Vihtiin maanantaina.”Vielä ei yhtään mitään suunnitelmia”, Minna Moilanen nauraa. ”Katsotaan nyt, miten se lähtee kotiutumaan. Ainakin toistaiseksi on ajatuksena jatkaa kilpauraa. Kokeillaan, mitä se tuumaa paikanvaihdoksesta. Onhan tammalla jo kilometrejä alla, joten ei luulotella mitään.”Pariskunnan tytär Pia-Maria Moilanen on kilpaillut jo useamman vuoden montéssa. Tänä vuonna hän on ohjastanut 19 starttia ja kaksi voittoa. Voi olla, että hän pääsee kokeilemaan lajia myös Saonoilla, joka on kilpaillut tänä vuonna kahdesti montéssa.”Tarkoitus olisi, jos jotain monté-lähtöjä pääsisi ajamaan. Ne ovat lähinnä meidän tavoitteemme. Eipä meillä ole hirveästi muita tavoitteita Saonoin kanssa”, Minna Moilanen sanoo.”Tämän vuoden toisessa monté-lähdössä se oli vähän pussissa, ja toisessa se ei vain yksinkertaisesti riittänyt. Saonoi on kuitenkin ihan mielenkiintoinen hevonen, koska sillä ei ole hirveästi vielä ajettu montéa.”Moilasten tallista löytyy myös suomenhevostamma Tunnelma. Nyt 6-vuotias tamma kilpaili viime vuonna lupauksia herättävästi. Se starttasi viime vuonna 13 kertaa ja keräsi kolme voittoa sekä kuusi muuta totosijaa.Tunnelma vetäytyi helmikuussa tauolle, mutta on hiljalleen tekemässä paluuta.”Se oli polvioperaatiossa viimeisimmän startin jälkeen. Meillä oli tiedossa, että sillä on ahtaat karpaalikanavat. Odotimme sopivan raon leikkaukselle. Viime startin jälkeen ne rupesivat vaivaamaan, niin päätimme, että leikataan tässä välissä. Nyt tamma on toipunut, ja sillä saisi ensi kuun alussa ajamaan ratahiittiä. Katsotaan sen jälkeen, koska palataan radoille”, Moilanen kertoo.