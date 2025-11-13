Molly Jo Poof hakee menestysviikoilleen jatkoa lauantaina Breeders' Crownin finaalissa – "Kovemmat harjoitukset on ajettu"

Mikkeliläisellä Jouni Hillbomilla on lauantaina edessään jännittävä päivä, kun hänen omistamansa, kasvattamansa ja valmentamansa Molly Jo Poof (Makethemark) kilpailee Eskilstunassa 3-vuotiaiden lämminveritammojen Breeders’ Crownin finaalissa.”Hienoa olla mukana noin kovassa lähdössä. Tässä kohtaa viikkoa minulla on oikein hyvät tunnelmat, sillä kovemmat harjoitukset on ajettu. Tänään torstaina ja huomenna perjantaina mennään enää vain hissukseen. Kaikki vaikuttaa hyvältä”, Hillbom kertoo.Marraskuun alussa ajetuissa Breeders’ Crownin välierissä Molly Jo Poof sijoittui suosikki Gourmet d’Arcin jälkeen yllätyskakkoseksi. Tuota lähtöä aiemmin Hillbomin tamma järjesti Åbyssä kisatuissa alkuerissä kovan yllätyksen kirittyään voittajaksi hurjalla tuloksella 12,2ake .”Olen aina tiennyt hevosen olevan hyvä. Näitä kovia lähtöjä on pitänyt ajaakin, että hevonen ottaa kehityksessään steppejä eteenpäin. Jopa yllättävän nopeasti se kuitenkin lähti kehittymään ja näytti heti pystyvänsä olemaan näissä kilpailuissa mukana”, Hillbom ihastelee.Molly Jo Poof on syntynyt Hillbomin kotitilalla Mikkelin Ristiinassa, mutta pikkuvarsana Hillbom käytti sen Ruotsissa tunnistettavana. Kasvatteja Hillbomilla on samasta emästä myös Suomen rekisterissä.”Suomesta ei viime vuosina ole hirveästi tullut positiivisia signaaleja kasvattajalle. Ehkä ratkaisu oli tuolloin jonkinlainen hätähuuto. On minulla nyt sen jälkeen syntynyt varsoja Suomen rekisteriin, mutta Molly Jo Poofin seuraavan sisaren ajattelin taas rekisteröidä Ruotsiin”, hän suunnittelee..Hillbomilla on edelleen noin 15 hevosta Ristiinassa. Viime kuukausina Molly Jo Poofin lisäksi hänellä on kuitenkin ollut muutama kilpahevonen Ruotsissa. Valmentaja on siis itse joutunut sukkuloimaan tiheästi kahden maan ja tallin välillä.”Salmelan Petriltä minulla on muutama karsina ollut vuokralla. Hevoset ovat viihtyneet täällä hyvin, mutta itselle tällainen systeemi on tietysti pidemmän päälle hiukan raskasta. Tyytyväinen tilanteeseeni silti olen. Kotona on hyviä apuvoimia, joten olen saanut olla Ruotsissa hieman Suomea enemmän.”Lauantaina ajettavassa Breeders’ Crown -finaalissa Victor Rosleffin ohjastama Molly Jo Poof avaa matkaan 2140 metrin ryhmäajossa radalta viisi. Hillbom uskoo hevosen olevan vähintään samanlainen kuin kahdessa viimeisessä startissa.”Eikä yllättäisi vaikka se vielä hiukan parantaisi", hän toteaa."Monella hevosista on jo pitkä kausi takana, joten päivän kunto merkkaa varmasti tosi paljon. Kuskin kanssa en ole puhunut lähdöstä mitään. Victor tuli vähän sattumalta kuskiksi, mutta hän on ajanut nämä kaksi lähtöä tammalla tosi hyvin. Finaalissa paikan johtavan rinnalla haluaisin välttää, joten ehkä paras taktiikka olisi ajaa jälleen pienellä riskillä sisärataa tai ainakin muiden selissä”, Hillbom jatkaa.Finaali on todennäköisesti Molly Jo Poofin kauden viimeinen kilpailu. Lauantain jälkeen tamman on tarkoitus palata talveksi Suomeen.Torstaina Ruotsin iltaravit kilpaillaan Gävlessä. Siellä Hillbomin valmennuksesta nähdään Toto64-pelin neljännessä kohteessa Grove’s Maple Poof. 3-vuotias tamma starttaa 3140 metrin tasoitusajoon paalun vitosradalta Kaj Widellin ohjastamana. Voitto olisi suuryllätys.”Juostavassa matka on iso kysymysmerkki. Henkisesti hevonen ei ole yhtä valmis kuin tallikaverinsa. Tämä on sillekin kauden viimeinen kilpailu”, Hillbom päättää.