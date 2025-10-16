Mondriaan Boko rattaillaan Matti Nisonen
Matti Nisosen tallin Mondriaan Boko jyräsi johtavan rinnalta selityksittä lähtönsä parhaaksi.Kuva: Teemu Kangas
Uutiset

Tuore Toto75-voittaja ja Kouvolan finaalikolmonen Mondriaan Boko Jani Hartikaiselle

Mondriaan Boko ei lähde Matti Nisosen muiden valmennettavien tapaan talveksi Ruotsiin vaan jatkaa kilpailemista liisattuna Suomessa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mondriaan Boko
Jani Hartikainen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi