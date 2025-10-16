Tuore Toto75-voittaja ja Kouvolan finaalikolmonen Mondriaan Boko Jani Hartikaiselle

Iisalmelaisvalmentaja Jani Hartikainen haki maanantaina mielenkiintoisen hevosen talliinsa: Einari Vidgren Oy:n omistaman Mondriaan Bokon. Vaisusti menneen kesän jälkeen ruunalla on alla Toto75-voitto Torniosta ja finaalin kolmossija viime lauantailta Kouvolasta.”Meille tuli viime syksynä Matilta Kaffe Latte Sisu, joka ei sopinut silloin heidän Ruotsin kuormaansa. Nyt Juha (Vidgrén) tarjosi tätä”, Jani Hartikainen taustoittaa.”Totta kai tällainen hevonen kiinnosti. Kävin ennen Tornion lähtöä koittamassa sitä ja tykästyin sen ajo-ominaisuuksiin. Sovittiin kuitenkin jo aiemmin, että se juoksee Tornion lähdön ja mahdollisen finaalin Matilta. Ei lähdetty muuttelemaan mitään, ennen kuin ne lähdöt oli ajettu.”Tästä eteenpäin Mondriaan Boko kilpailee leasing-sopimuksella Hartikaisen nimissä. Kilpailemista on tarkoitus jatkaa heti, kun sopivia lähtöjä löytyy.”Ei kai näin huippuvireinen hevonen odottamalla parane. Mahdollisimman pian pitäisi päästä ajamaan kilpaa, kun hevonen on niin hienossa kunnossa, hyvin treenattu ja hienosti kilpaillut. Paremmaksi sitä ei varmaan saa, korkeintaan huonommaksi”, Hartikainen naurahtaa.”Kysymysmerkkejäkin tietysti on, kun talli ja treenipaikat ja -systeemit vaihtuu. Meillä on aika mäkiset maastot. Lisäksi hevonen on ahdasliikkeinen ja juossut valtaosan lähdöistään ilman etukenkiä. Miten ravi rupeaa sujumaan ja mikä on suoritustaso, kun tulee kenkäpakko ja hokkikelit?”Tallin alkukausi ei ole ollut numeroiden valossa aivan edellisvuosien veroinen.”Osa hevosista oli pikkuisen kipeinä, eikä ole päästy täysipainoisesti kilpailemaan. Nuoremmissakin on kyvykkäitä ja mielenkiintoisia hevosia, joilla on tarkoitus ruveta kohta ajamaan”, Jani Hartikainen suunnittelee.