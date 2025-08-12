Monté-ohjastajien SM-kilpailuun Vermoon vain kaksi osalähtöä – Yle televisioi kisat

Vermossa järjestetään tulevana lauantaina historian ensimmäinen Monté-ohjastajien SM-kisa. Kilpailu typistyi hevospulan vuoksi kolmesta kahteen osakilpailuun. Peruutukseen meni enintään 50 000 euroa tienanneiden kylmäveristen sarja.Osakilpailuissa ohjastaja saa pisteitä sijoituksen perusteella. Hevoset on jaettu kolmeen kategoriaan karsintapisteiden mukaisesti. Hevoset arvotaan ohjastajille siten, että jokainen ohjastaja saa kilpailulähdöissä mahdollisimman tasapuolisesti ajokkeja eri kategorioista.Yhdeksästä alkuvuoden voitokkaimmasta monté-kuskista kahdeksan on mukana kisassa. Vain monté-ohjastajien kuskipörssiä johtava Elina Leinonen uupuu joukosta.SM-lähtöjen ensipalkintoja on korotettu 500 eurosta 1000 euroon, ja kaikki niihin osallistuneet hevoset palkitaan vähintään 100 eurolla.Lauantain ohjelmassa on seitsemän monté-lähtöä hevosille ja kaksi poneille. Pääsymaksuton tapahtuma starttaa Vermo Areenalla kello 13.Tapahtuma on osa torstaina Espoossa käynnistyvää SM-viikkoa. Monté-ohjastajien SM-kisat televisioidaan jälkilähetyksenä Ylen TV2:lla lauantaina kello 18.50. Suoria lähetyksiä voi seurata Yle Areenasta..Monté-ohjastajien SM-kisoissa hevospula – ilmoittamisaikaa pidennettiin, palkinnot tuplattiin