Monté-ohjastajien SM-kisoissa hevospula – ilmoittamisaikaa pidennettiin, palkinnot tuplattiin

Vermossa järjestetään tulevana lauantaina historian ensimmäinen Monté-ohjastajien SM-kisa. Samalla koko lauantai on pyhitetty maan pääradalla monté-lähdöille.

Monté-ohjastajien Suomen mestari on tarkoitus ratkoa kolmessa osalähdössä, joissa jokaisesta ohjastaja saa pisteitä sijoituksen perusteella.

SM-kilpailu on kuitenkin vastatuulessa, sillä kahdesta lämminverisarjasta toiseen on ilmoitettu viisi ja toiseen kolme hevosta. Enintään 50 000 euroa tienanneiden kylmäveristen sarja ei ole vielä houkutellut yhtäkään osallistujaa.

Osallistumisintoa on pyritty kasvattamaan tuplaamalla palkinnot siten, että osalähdön voittajalle on nyt luvassa 500 euron sijaan 1 000 euron ensipalkinto. Lisäksi ilmoittamisajan päättymistä siirrettiin tiistaiaamuun, eikä lauantain monté-raveista peritä lainkaan osallistumismaksua.

”Uskon, että ravit saadaan kasaan. Toive olisi, että monté-ihmiset lähtisivät talkoisiin mukaan ja saisimme SM-lähtöihin ainakin kahdeksan hevosta”, Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen sanoo.

”Jos kolmatta osakilpailua ei saada pystyyn, se ei ole katastrofi. Silloin SM-kisa ajetaan kahden osamatkan kilpailuna. Olisihan se kuitenkin hyvä, että saisimme kolme täyttä osamatkaa, jolloin se olisi tosiasiallinen kilpailu.”

Yle lähettää SM-viikon tapahtumista monituntisen lähetyksen viikonlopun jokaisena päivänä. Monté-ohjastajien SM-kisat televisioidaan jälkilähetyksenä Ylen TV2:lla lauantaina kello 18.50. Suoria lähetyksiä eri lajeista voi seurata Yle Areenasta.

Monté-ravit starttaavat Vermossa lauantaina kello 13.

”Ravit tullaan järjestämään joka tapauksessa. Olemme laskeneet, että seitsemän lähtöä saisimme kasaan. Prix Etoile -karsinnan olemme valmiit jakamaan kahdeksi lähdöksi.”

Monté-ohjastajien SM-kisa on osa torstaina Espoossa käynnistyvää SM-viikkoa. Vermo Areenan lisäksi tapahtuma-alueita sijaitsee Leppävaaran urheilupuistossa ja Oittaan ulkoilualueella. Lisätietoja löydät osoitteesta www.sm-viikko.fi