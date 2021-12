Monteässä jatkoi sataprosenttisesti – omistajalla tatuointi edessä?

Liisa Nummen ratsastama Questionmark Me kiersi vastustamattomasti ykköseksi myös viidennessä montéstartissaan. Parhaiten vastaan harannut Langen’s Airborne kadotti raviaan ja laukkasi lopulta päätössatasella.

Pian 9-vuotiaan Questionmark Men uuden lajivaltauksen taustalla oli sen hoitajan Saana Koivusen ajatus montékokeilusta. Hänen passeistaan myös He Is Felix debytoi satula selässä voitokkaasti lauantaina Turussa.

”Taustalla oli se, että Saana oli tällä treeneissä ratsastanut. Hän oli sitten Harrille puhunut ja ehdottanut, että voisiko montéa ajatella”, yhdessä vaimonsa Irma-Riitan kanssa Questionmark Men kasvattanut Rauli Tammelin kertoi.

”Hevonen on tosi rauhallinen ja ihan erilainen näin, kun sitä ratsastaen treenataan. Siitä tuli ajatus, että jos se olisi kilpailussakin sellainen. Kärrylähdöissä tämä on ollut sen vuoksi vähän yhden spurtin hevonen, minkä takia sitä on pitänyt säästää sinne loppuun ja yrittää pitää rauhallisena. Treeneissäkin ruuna on ollut aina takahevosena, kun sillä on niin paljon paineita ja haluja mennä, että meinaa usein mennä lenkilläkin toisen yli. Kilpailussa hevonen näyttää nyt olevan ohjilla paljon paremmin. Harva silti petraa noin paljon montéssa kuin tämä hevonen on tehnyt.”

Ruunan omistavassa Soo Sorry Stablessa on yhteensä 10 osakasta. Omistajana on myös Rauli Tammelinin 80-luvun alun TPS-ketjukaveri ja myöhemmin kauden 84-85 finaaleissa vastustajajoukkue Ilveksen väreissä kultaa juhlinut Reima Pullinen. Entisillä kiekkoilijoilla oli pitkä puhelinkeskustelu tiistain voiton jälkeen.

”Kaikki kun nykyään lyövät vetoa, että ottavat tatuointia sitten ja sitten. Questionmark Me kun voitti montéssa toisen kerran marraskuussa, niin sanoin ottavani tatuoinnin, jos hevonen ottaa montéssa viisi voittoa peräkkäin. Melkein jo toivoin, että olisi jäänyt Teivossa jo toiseksi. Jotenkin yritän nyt vetäytyä siitä lupauksesta”, 70 vuotta tammikuussa täyttävä Tammelin nauroi.

”Tällaiselle vanhalle urheilijalle ja pelurille voitto tuntuu aina yhtä hyvältä. Kiusaan aina leikilläni Harriakin sillä, että vaikka olisi vain kaksi hevosta startissa, ja meidän hevonen jäisi toiseksi, niin sanon että hävittiin. Totta kai täytyy aina katsoa hevosen esitystä ja olla tyytyväinen, jos hevonen menee hyvin ja nousujohteisesti.”

Ainakin Koivusen tallille Tammelinit suuntavat jo aamusta. ”Olemme viitisenkymmentä kakkua vieneet tallille. Nyt täällä kotitallilla olevan siitostamman Fine By Men jokaisen voiton jälkeen vietiin kakku, ja tämä oli nyt Questionmark Men 23. voitto.”

”Nyt on seurattu ravit täältä kotisohvalta, mutta aikaisemmin kävimme vaimoni kanssa kaikki hevosten startit katsomassa paikan päällä. Koronapandemia on sekoittanut siinäkin mielessä pasmat. Tämä se vasta kauheaa onkin seurata”, omistaja lisäsi.