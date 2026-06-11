Monté-ohjastajien SM-kilpailu jälleen syksyllä Vermossa

Monté-ohjastajien SM kilpaillaan Vermossa keskiviikkona 9.9. Ohjelmassa on kolme osalähtöä, joihin ohjastajien ajokit arvotaan, Vermon tiedotteessa kerrotaan.

"Viime vuonna kilpailu sai hyvän vastaanoton, ja halusimme jatkaa perinnettä", Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen alustaa tiedotteessa.

"Nyt Suomen mestaruudesta kamppaillaan keskiviikkoravien yhteydessä, joten kilpailu saa myös suuremman lajihuomion."

Samana iltana Vermossa on Ratsastajaravit, joihin monté sopii erinomaisesti. Kolmesta monté-lähdöstä kaksi on lämminverisille ja yksi kylmäverisille. Lähdöt ajetaan autolähtöinä. Kilpailusarjat julkaistaan heinäkuussa. Kilpailuun pääsee mukaan varmasti kahdeksan ohjastajaa, ja jos hevosia ilmoitetaan runsaasti, järjestäjä kutsuu lisäksi kaksi ohjastajaa.

"Varmat paikat kilpailuun on viime vuoden monté-ohjastajaliigan kärkikolmikolla Elina Pakkanen – Heta Huuskola – Elina Leinonen, joista Huuskola on myös puolustava mestari. Muut viisi varmaa paikkaa menevät tämän vuoden ajajaliigan ensimmäisen kahdeksan kuukauden parhaille", Korhonen kertoo.

Monté-ohjastajien SM-päivänä ajetaan kaikkiaan yksitoista ravilähtöä. SM-lähdöt sijoittuvat pitkin ravi-iltaa, ja Suomen mestaruus ratkeaa illan päätteeksi.

Vermon tiedote