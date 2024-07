Monté-kirjan tekeminen oli oikeastaan vuosikymmenten projekti – ”Konkreettisesti läpi tuulen ja tuiskun on kirjaa tehty”

Ainakin Suomessa ja Pohjoismaissa kyseessä on ensimmäinen laaja opas montésta, siitä kirjoittajat Eeva Lindqvist ja Paula Keränen ovat varmoja. Tosin samojen tekijöiden nuorille suunnattu RAVATAAN ‒ yhdessä lienee syytä laskea ensimmäiseksi suomalaiseksi raviratsastusta käsitteleväksi tietokirjaksi, mutta Monté – raviurheilua ratsain on edeltäjäänsä huomattavasti kattavampi ja laajempi.

Hevosurheilu tutustui teokseen etukäteen. Arvio löytyy täältä.

Kirjan lähtölaukaus lähti oikeastaan jo 90-luvulla, kun Lindqvist lähti Hippokselta saamansa stipendin myötä tutustumaan Ranskaan ja keräämään materiaalia monté-opasta varten. Hyvin nopeasti kävi kuitenkin selväksi, että kyseessä on niin laaja aihe, ettei sitä ihan pienillä tiedoilla tehdä. Tiedon kerääminen kuitenkin jatkui, ja viitisen vuotta sitten Lindqvist alkoi tutustua myös EU-hankkeiden maailmaan. Kirjan toteuttamiseen saatiin sen myötä tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yksi hankkeen teemoista oli yhteisöllisyys, ja kirjan toteuttamisessa olikin mukana 127 talkoolaista, muun muassa valokuvia saatiin 47 eri ihmiseltä. Kirjassa on haastateltu sekä Suomen monté-parhaimmistoa että ulkomaisia monté-tähtiä.

”Aika hektistä oli, paljon tehtiin haastatteluja raviratojen pukuhuoneissa tai tallikahvioissa, jotta saatiin aina vähän projektia eteenpäin”, Paula Keränen kertoo.

”Yhdet Vermon kuvaukset kun tehtiin, oli kauhea lumipyry ja koko Helsinki kaaoksessa. Minä junalla törötän, että kyllä me nyt vaan tehdään ne kuvaukset. Että konkreettisesti läpi tuulen ja tuiskun on kirjaa tehty”, Lindqvist komppaa. ”Osa kuvauksista kyllä siirtyi, kun se pyry oli niin kauhea.”

Laaja tietokirja vaatii paljon sellaistakin työtä, joka ei kirjan sivuilla näy, paitsi tietenkin niin, että tietojen oikeellisuuteen voi luottaa. Faktantarkistus vaatikin ison työn.

”Kaikki SM-finaalitulokset vuodesta -91 on kerätty ensin Heppa-järjestelmästä, missä tietysti nimet ja markat ja eurot on menneet ihan sekaisin. Mutta avuksi otettiin Hevosurheilun lehtiarkisto. Joka ikinen lehtileike on kuvakaapattu ja verrattu ja kaikki rangaistukset ja pelitiedot on näpytelty sinne”, Paula Keränen kertoo.

”Historialliset tiedotkin on tarkastettu ajan lehdistä. Viipurin montésta oli lehtileike, josta sain vinkin Roger Johanssonilta”, Keränen kiittää. ”Eevalla taas oli kontakti Ravi- ja ratsastus -lehteen, jossa kirjoitettiin ensimmäisestä monté-lähdöstä ja saimme siitä luvan kanssa lehtileikkeen kirjaan”, Keränen jatkaa.

”Mutta kyllä siinä tuli jo vainoharhaiseksi, että onhan kaikki nyt tarkistettu ja koska se on tarkistettu”, Lindqvist komppaa. ”Google-kääntäjä’ oli myös isona apuna Ranskan sivujen kääntämisessä.”