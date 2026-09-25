Ilona Rekilä osallistui viime vuonna ensimmäistä kertaa Montekypärät-ohjastajasarjaan ja sijoittui kolmanneksi.
Ilona Rekilä osallistui viime vuonna ensimmäistä kertaa Montekypärät-ohjastajasarjaan ja sijoittui kolmanneksi.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Montekypärät-kilpailusarja huipentuu tänään

Montekypärät kisaa johtaa Ilona Rekilä, mutta mikään ei ole vielä ratkennut.
Julkaistu
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Iina Hautamäki
Ilona Rekilä
Montekypärät
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