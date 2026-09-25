Montekypärät-kilpailusarja huipentuu tänään

Montekypärät-kilpailusarjan viimeinen osakilpailu ajetaan tänään perjantaina Kouvolassa. Päätösosakilpailuun lähdetään Ilona Rekilän johtaessa kisaa. Kakkosena olevan Iina Hautamäen ero kärkeen on kuitenkin vain kaksi pistettä. Viimeisestä kilpailusta saa kaksinkertaiset pisteet.Montekypärät-ohjastajat saavat pisteitä sijoituksensa perusteella seuraavasti: 16–12–10–9–8–7–6–5–4–3. Hylätyt ja keskeyttäneet saavat yhden pisteen.Jos hevonen jää pois tai ohjastaja jää ilman hevosta osalähdössä, ohjastaja saa 5 pistettä. Jos ohjastaja on estynyt osallistumaan lähtöön, hän ei saa pisteitä.Osalähdöissä sakoista vähennetään ohjastajalta 1 piste ja ajokieltoon johtaneesta rikkeestä vähennetään ohjastajalta 3 pistettä.Tietyistä sarjaan kuuluvista koulutuksista osallistuja saa lisäpisteitä kaksi pistettä koulutusta kohden.