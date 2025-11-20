Mönttinen hankki yli kolmanneksen starteistaan voittaneen I.P. Kisan – "Voittosummaan nähden siltä löytyy vauhtia"

Leo Mönttinen tunnetaan kovana kauppamiehenä. Maine ei ole tuulesta temmattu, mistä saatiin viimeisin osoitus, kun 67-vuotias lahtelainen hankki omistukseensa lahjakkaan I.P. Kisan. Aiemmin Team Koiviston omistuksessa ja Olavi Koiviston käsistä kilpaillut hevonen siirtyi kaupan myötä myös Mönttisen valmennukseen.I.P. Kisa on voittanut 35 startistaan 12 ja kerännyt viisi muuta totosijaa. Kykyjä siltä myös löytyy, mutta usein hevonen on pilannut kisansa laukkoihin. Tähän Mönttinen päätti ensitöikseen hakea muutosta ruunauksella.”Lauantaina ostin hevosen, ja heti alkuviikosta edellinen omistaja jätti sen Tampereelle Kimmo Elfvingille ruunattavaksi. Katsotaan, saisimmeko sitä kautta varmuutta menoon, kun laukat ovat kiusanneet hevosta. I.P. Kisa on osoittanut, että voittosummaan nähden siltä löytyy vauhtia, ja voittaakin se on osannut. Ei näitä yleensä tahdo päästä ostamaankaan, jos ei vikalistalla ole jotain merkintää”, Mönttinen sanoo.I.P. Kisa starttasi edellisen kerran 7.11. Tampereella. Silloinkin menestystoiveet kaatuivat laukkailuun.Kisan jälkeen Mönttisen puhelin soi. Toisessa päässä oli Olavi Koivisto, joka tarjosi hevosta hänelle.”Kauppamiesten kanssa on helppo tehdä kauppaa. Hänellä itselläänkin oli ajatus ruunauksesta.”I.P. Kisa on 6-vuotiaana vielä nuori suomenhevoseksi. Mönttinen uskookin, että sillä on vasta parhaat vuodet edessä.”Starttaaminen voi mennä helmikuulle, mutta ilman muuta ajetaan talvella kilpaa, jos hevonen tuntuu siltä.”.Mönttinen on aiemminkin hieronut kauppaa Koiviston kanssa. Viime keväänä hän hankki samasta osoitteesta Helmin Villen, joka päätti kautensa Kriteriumin kolmossijaan.”Hevosmiehiltä tulee hyvin pidettyjä hevosia. Koivistot ovat osaavia miehiä, mutta joskus paikanvaihdos piristää hevosta.”Helmin Ville ehti tienata nelivuotiskauden loppuun mennessä piirun vajaat 20 000 euroa. Tällä hetkellä se valmistautuu jo ensi vuoteen.”Se sai huilata Kriteriumin jälkeen. Nyt olen pikkuhiljaa liikutellut sitä, mutta starttaaminen menee kevääseen. Katsotaan, mitä talvi tekee sille. Se on vasta nuori ja kykynsä näyttänyt hevonen.”Mönttisen starttareista myös Blast Pad on vetäytynyt tauolle.”Se ei tule ainakaan tänä vuonna enää starttiin, koska se rokotettiin. Voi olla, että se tulee vasta helmikuussa starttiin. Katsotaan, miten hokit sopivat sille. Se kääntyy vasta 6-vuotiaaksi, joten kyllä minulla on odotuksia siitä.”I.P. Kisan myynnistä kertoi ensimmäisenä MT Hevoset.