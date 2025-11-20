I.P. Kisa rattaillaan Ville Koivisto
I.P. Kisa vaihtoi omistajaa. Ville Koivisto on ohjastanut hevosta lähes kaikissa sen starteissa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Mönttinen hankki yli kolmanneksen starteistaan voittaneen I.P. Kisan – "Voittosummaan nähden siltä löytyy vauhtia"

Leo Mönttinen solmi hevoskaupat tutun vastapuolen kanssa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Leo Mönttinen
Olavi Koivisto
I.P. Kisa

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi