Morison jäi pois Vermon finaaleista – "Hoidetaan jalka kuntoon ja rokotetaan hevonen samalla vielä ennen joulua"

Pelaajat hieraisivat lauantaiaamuna silmiään, kun Vermon finaalikierroksen avainhevosiin lukeutunut Morison oli jäänyt pois. Harvinaislaatuisesta tapauksesta olikin kyse."Yli 200 starttia on ajettu, ja vain kerran on joutunut jäämään pois – silloinkin, kun Kaustisen ravit siirrettiin seuraavalle päivälle", Siru Juutinen muistelee.Tällä kertaa poisjääntiin on terveydellinen syy."Toinen takajalka on turvoksissa, ja siinä on rupea. Varmaan, kun on ollut märkää ja kuraisia kelejä", valmentaja epäilee."Morison arkoo vähän jalkaa, eikä haluttu ottaa mitään riskiä lähtemällä starttiin. Totta kai harmi, kun on finaalikierros ja hienot ravit, mutta hoidetaan jalka kuntoon ja rokotetaan hevonen samalla vielä ennen joulua", Siru Juutinen suunnittelee..Aleksi Juutinen teki kotitilasta kaupat ja ottaa vetovastuun – "Morison tulee pysymään äidin valmennuksessa".Siru Juutinen yhä ällikällä lyöty ruunansa kirjoitettua historiaa – "Morisonin kanssa kuljettu matka on ollut kyllä aika uskomaton"