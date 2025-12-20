Siru Juutisen Morison jää tällä kertaa kotitalliin. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset

Morison jäi pois Vermon finaaleista – "Hoidetaan jalka kuntoon ja rokotetaan hevonen samalla vielä ennen joulua"

Siru Juutinen kertoo poisjäännin syyksi lievän jalkavaivan.