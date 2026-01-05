Morisonin uran päätöskausi starttaa Jokimaalta – lauantain lähtölistat valmistuivat
Lauantaina Jokimaan Toto75-kierroksella kylmäveristen päälähtönä ajetaan 2140 metrin tasoitusajo, jossa enintään 85 000 euroa starttaavat matkaan paalulta ja avoimet 20 metrin takamatkalta.
Lähdön suosikkikaksikko tulee takamatkalta, kun Seppo Suurosen Vauhtis ja Siru Juutisen Morison kohtaavat toisensa. Vauhtis arvottiin radalle neljä, kun taas 15-vuotiaaksi kääntynyt Morison avaa matkaan takamatkan takarivistä.
Jokimaan kauden avausraveissa lämminveristen päälähtönä ajetaan 2140 metrin ryhmäajona juostava hopeadivisioonakarsinta. Siinä suosikkikaksikoksi erottuvat radalta kaksi liikkeelle lähtevä Need’em sekä kuutosradalta avaava Ete Jet. Näille haasteen voitosta tarjoaa Tapio Mäki-Tulokkaalta positiivisesti kakkossijalla aloittanut Halley Wania.
Jokimaan T75-kierros käynnistyy jo ravien neljännestä lähdöstä, kun yksi tarjolla olleista sarjoista peruttiin. Pääpelin avauskohteena juostavassa lämminveristen nousijadivisioonakarsinnassa suosikki on Timo Salmelan valmentama Supreme Tarantella, joka avaa Santtu Raitalan ohjastamana matkaan radalta kolme.
