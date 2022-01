Morisonin voima puhui Valkeala-ajossa

Kouvolan lauantairavien päälähtö oli T75-kierroksen päättävänä kohteena ajettu Valkeala-ajo, jossa maksettiin 12 000 euron ykköspalkinto. Kiihdytys näytteli lähdössä suurta roolia.

Paalulta lähtenyt suosikki Tuuskanen sortui alussa laukalle, kuten myös sen rinnalta lähtenyt Vilkkeen Velmu. Takamatkalta katapultin lailla lähtenyt Ellin Sisu eteni nopeasti keulaan, missä veti tasaisella tempolla. Morison eteni viimeisellä takasuoralla Ellin Sisun rinnalle perässään hyvää juoksua saanut Joriini. Kaksikko erottui lopussa selvästi muista. Voitosta käytiin hieno kamppailu, mutta Morison vastasi lopulta oikein varmaan voittoon. Juha Utala ajoi Siru Juutisen valmentamaa hevosta. Utalalla on ajanut hevosta paljon ja nuorempana.

"Morison on ollut aina äärettömän rehti hevonen. Se yrittää niin paljon, että joskus on laukannutkin sen takia. Vuodet ovat vieneet sitä eteenpäin. Se menee kesät talvet samaa vauhtia. Lähdin hyvillä fiiliksillä starttiin, kun Morison tuli Vermossa kaukaa takaa niin hyvin", Utala jutteli.

Valmentaja Juutinen kertoi, että Morison on käynyt välillä sen verran kovilla kierroksilla, että voittoja ei ole sen takia tullut. "Ulkopuolelle kun tulee hevonen, se meinaa laukata. Tänään Morison oli oikein hyvä. On ollut kyllä yllätys, että se on venynyt ja kehittynyt näin."

