Mr Blackbird ohjissaan Timo Niemelä.
Mr Blackbird on kilpaillut urallaan kahdeksan kertaa, joista seitsemän on päättynyt totosijoille.Kuva: Teemu Kangas
Mr Blackbird levittää siipensä kotiradallaan – ”Luotan tähän hevoseen”

Tämän vuoden Kuninkuusravi-isäntänä toiminut Oulun Äimärautio jatkaa ravikauttaan maanantai-illan kilvanajojen myötä.
