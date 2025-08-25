Mr Blackbird levittää siipensä kotiradallaan – ”Luotan tähän hevoseen”

Raviviikko täräytetään käyntiin pohjoisesta, kun Oulu palaa ravikartalle Kuninkuusravien jälkihöyryissä. Illan pääpelin Euronelkun kolmannessa kohteessa kilpailee kotiradan toivo Mr Blackbird, joka hakee tiukasti kauden avausvoittoa. Timo Niemelän suojatti kuuluukin lähtönsä kuumiin pelihevosiin.”Viimeksi juoksu meni mönkään, kun jäätiin matkalla väsyvän vastustajan selkään”, Niemelä harmittelee.”Kunnioitin vähän liikaa sitä porukkaa, mutta jälkikäteen sanottuna olisi vain pitänyt ajaa rohkeammin. Hevonen on kyllä kunnossa, ja viime startissa saatiin kokemusta autolähdöstä. Annan sen lähteä vapaasti liikkeelle, eikä ruuna ole sillä lailla juoksuriippuvainen.”Kempeleen mies lähtee kasvattinsa kanssa luottavaisin mielin illan koitokseen.”Luotan tähän hevoseen. Sillä voi ajaa tällä kertaa vähän rohkeammin, ja odotan kärkipään sijoitusta. Uskon, että sillä voi olla edessään aika hyvä kilpaura.”Niemelä kuuluu myös Äimäraution ravitoimintaa pyörittävän Pohjolan Hevosystävät ry:n hallitukseen. Kuninkuusravien osalta hän nostaa esiin yhden mielenkiintoisen faktan.”Erityisesti perjantai oli menestys. Yleisömäärä oli tarkistuslaskennan myötä paljon ilmoitettua suurempi, sillä rannekkeella sisään tulleita ei ollut erinäisten sattumusten vuoksi laskettu alkuperäiseen määrään mukaan. Todellinen katsojaluku oli 9923, mikä on kaikkien aikojen ennätys Kuninkuusravien perjantaipäivän osalta. Tieto on korjattu myös Heppa-järjestelmään.”Vuoden päätapahtuma onnistui muutenkin odotusten mukaisesti.”Päällimmäisenä ajatuksena on se, että kaikki meni hyvin. Aluesuunnittelu ja yleisön palvelut pelasivat aivan mukavasti. Ainahan on asioita, mitkä jälkeenpäin tekisi toisin, mutta olo on kuitenkin helpottunut”, Niemelä toteaa.