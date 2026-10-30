Mr Stahl on kilpaillut urallaan 42 kertaa totosijoin 13-8-7.
Mr Stahl on kilpaillut urallaan 42 kertaa totosijoin 13-8-7.Kuva: Anu Leppänen
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Mr Stahlin suoritus koelähdössä ilahdutti valmentajaa, kilpailumahdollisuuksien rajallisuus ei

Urallaan yli 142 000 euroa tienannut Mr Stahl on valmis tositoimiin.
Julkaistu
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Mr Stahl