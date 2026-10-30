Mr Stahlin suoritus koelähdössä ilahdutti valmentajaa, kilpailumahdollisuuksien rajallisuus ei

Hevosurheilu uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Mr Stahl suorittaa torstaina Turussa koelähdön. Nyt se on takana, ja yli vuoden poissa radoilta pysytelleellä hevosella on jälleen starttilupa. Mr Stahl polki Tommi Kylliäisen ohjastamana koelähdön hyväksytysti aikaan 16,2ke.Valmentaja ja osaomistaja Jari Multanen ilahtui hevosen positiivisesta suorituksesta.”Kyllä oli Kylliäinen ja muutkin ammatti-ihmiset mielissään, että hevosen asenne oli kunnossa. Piti alun perin ajaa 18-vauhtia läpi, mutta Tommi sanoi, että kun sillä oli menohaluja, ei hän viitisinyt pidellä kiinnikään”, Multanen myhäilee.”Olemme treeneissä huomanneet, että sillä on motivaatiota ja terveyspuoli hyvä. En kuitenkaan tiennyt, pelittääkö kroppa, kun alla oli vain yksi 19-vauhtinen mailin hiitti.”Seuraavaksi vuoden 2023 Killerin Eliitin voittajalla voidaankin tähytä tositoimiin. Sille ei kuitenkaan ole helppo löytää sopivaa tehtävää. Asia kismittää Multasta pahemman kerran.”Siltä vietiin aikanaan pisteet pois, kun se jäi ensimmäisen kerran tauolle. Soitin siitä Hippokseen. Sieltä sanottiin, että pitää aloittaa matalalla profiililla, ettei heti ilmoittaisi isopalkintoisiin 75-lähtöihin ja vastaaviin. Sen takia pisteet otetaan pois, jos ensipalkinto on 2500 euroa tai enemmän. Sanoin sitten, että olette unohtaneet nämä isorahaiset hevoset, jotka palaavat tauolta. Viikolla ei ole sopivia lähtöjä. Todennäköisesti Mr Stahl karsitaan nyt koko ajan isommista tehtävistä”, Multanen tuskailee.”Nämä tasoitusajot ovat kaikkein vaikeimpia lähtöjä. Jos paalulla on alle 60 000 euroa tienanneet, ne polkaisevat usein 14-kyytiä läpi. Ei nekään ainakaan matalan profiilin lähtöjä ole. Jos kerran pitää aloittaa matalalla profiililla, miksi ei sellaisia lähtöjä ole viikoittain? Mr Stahlilla on 400 pistettä, mutta silloin ensipalkinnon pitää olla alle 2500 euroa.”